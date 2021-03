15) Na wyświetlaczu pojawi się symbol gotowości, co oznacza, że cykl płukania został zakończony. Naciśnij przycisk CAPPUCINO lub MENU, aby zakończyć proces usuwania kamienia.

Ważna uwaga: Jeśli na ekranie pojawi się symbol pustego zbiornika wody zamiast symbolu gotowości, oznacza to, że zbiornik nie został napełniony wodą do poziomu MAX lub Calc Clean. Napełnij zbiornik wodą do poziomu MAX i przeprowadź kolejny cykl płukania. Powtarzaj czynność 13 do momentu, gdy na ekranie pojawi się symbol gotowości. Możliwe, że zanim na ekranie zostanie wyświetlony symbol gotowości, konieczne będzie kilkakrotne wykonanie procedury.

16) Urządzenie automatycznie zaleje obieg. Jeśli urządzenie nie rozpocznie tego procesu automatycznie, naciśnij przycisk ESPRESSO, aby zalać obieg.

17) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.

18) Wypłucz pojemnik na mleko.

19) Ekspres do kawy jest gotowy do użycia.