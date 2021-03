1) Otwórz MENU, wybierz opcję MAINTENANCE SETTING (USTAWIENIE KONSERWACJI), a następnie wybierz opcję DESCALING CYCLE (CYKL USUWANIA KAMIENIA).

2) Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć cykl usuwania kamienia.

3) Wyjmij zbiornik wody. Wlej do zbiornika wody całą butelkę środka Saeco.

4) Dopełnij zbiornik świeżą, bieżącą wodą do oznaczenia MAX. (Woda powinna sięgać oznaczenia MAX; w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne płukanie zbiornika). Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu.

5) Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

6) Otwórz klapkę serwisową i opróżnij tackę ociekową oraz szufladę na fusy kawowe. Umieść je z powrotem na miejscu.

7) Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

8) Napełnij połowę pojemnika świeżą wodą i włóż go do urządzenia.

9) Umieść dozownik pojemnika na mleko w pozycji parzenia. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

10) Umieść miskę pod dozownikiem pojemnika na mleko i kranikiem. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

11) Z urządzenia w regularnych odstępach czasu zacznie się wydobywać roztwór środka do usuwania kamienia. Zajmuje to około 20 minut.

12) Po wyczerpaniu wody i środka do usuwania kamienia na wyświetlaczu pojawi się komunikat „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (WYPŁUCZ ZBIORNIK WODY I NAPEŁNIJ GO ŚWIEŻĄ WODĄ).

13) Wypłucz zbiornik wody, a następnie wlej do niego świeżej wody do poziomu MAX. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

14) Opróżnij wewnętrzną tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

15) Opróżnij pojemnik na mleko i ponownie napełnij go do połowy świeżą wodą, a następnie włóż go do urządzenia. 16) Umieść dozownik pojemnika na mleko w pozycji parzenia. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

16) Opróżnij miskę i ustaw ją ponownie. Naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

17) Urządzenie rozpocznie cykl płukania.

18) Ekspres do kawy jest gotowy do użycia, gdy ilość wody potrzebnej do cyklu płukania zostanie całkowicie przelana. Ważna uwaga: Jeśli komunikat „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (WYPŁUCZ ZBIORNIK WODY I NAPEŁNIJ GO ŚWIEŻĄ WODĄ) pojawi się po raz drugi lub trzeci, oznacza to, że zbiornik wody nie został napełniony do poziomu MAX. Napełnij zbiornik wodą do poziomu MAX i przeprowadź kolejny cykl płukania.

19) Opróżnij wewnętrzną tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu.

20) Opróżnij i wyczyść pojemnik na mleko.

21) Następnie umyj moduł parzenia wodą.

22) Ekspres do kawy jest gotowy do użycia.