Jeśli wskaźnik funkcji Calc/Clean zaczyna powoli migać lub na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat o konieczności odkamieniania, oznacza to, że należy rozpocząć procedurę usuwania kamienia z ekspresu Philips. Aby uzyskać optymalną temperaturę i smak kawy, należy regularnie usuwać kamień z ekspresu do kawy. Postępuj zgodnie z instrukcjami lub obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się, jak to zrobić w domu.Należy pamiętać, że do usuwania kamienia z ekspresu Philips należy używać wyłącznie środka do usuwania kamienia Philips (CA6700).Ważne jest również, aby nie przerywać procesu usuwania kamienia po jego rozpoczęciu. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach proces ten może potrwać do 30 minut.Instrukcje dotyczące usuwania kamienia z ekspresu do kawy mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia. Dokładne instrukcje dotyczące konkretnego urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi lub w materiałach wideo na stronie [Coffee Care]

Usuwanie kamienia – urządzenia Philips serii 1200/2200/3200

Procedura usuwania kamienia:

1. Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.

2. Wyciągnij klasyczny spieniacz do mleka lub spieniacz LatteGo z urządzenia (jeśli się w nim znajdują).

3. Wyjmij filtr AquaClean ze zbiornika wody (jeśli się w nim znajduje).

4. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips. Do środka do usuwania kamienia w zbiorniku dolej wody do poziomu oznaczonego symbolem Calc-Clean i umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.

5. Umieść duże naczynie (1,5 l) pod kranikiem wody i kawy.

6. Włącz urządzenie.

7. Naciśnij i przytrzymaj ikonę Calc-Clean przez 3 sekundy, a następnie naciśnij przycisk start/stop, aby rozpocząć procedurę usuwania kamienia.

8. Podczas trwania procesu odkamieniania wskaźnik funkcji Calc-Clean będzie migać, informując o tym, że usuwanie kamienia jest w toku.

9. Urządzenie zacznie dozować niewielkie ilości wody przez kranik kawy i gorącej wody. 10. Odczekaj, aż urządzenie wyleje roztwór, a zbiornik wody zostanie opróżniony. Zaświeci się wskaźnik informujący o pustym zbiorniku wody.

11. Wyciągnij naczynie.

12. Wyjmij zbiornik wody i opłucz go świeżą wodą

13. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu wskaźnika Calc-Clean i umieść z powrotem w urządzeniu.

14. Opróżnij naczynie. Podstaw je z powrotem pod kranikiem kawy i gorącej wody i kontynuuj procedurę płukania opisaną poniżej.



Procedura płukania:

1. Naciśnij przycisk start/stop, aby rozpocząć cykl płukania. Ten proces potrwa około 3 minut.

2. Podczas tego procesu wskaźniki na panelu sterowania włączą się i wyłączą, co oznacza, że cykl płukania jest w toku.

3. Gdy urządzenie przestanie dozować wodę, będzie to oznaczać, że proces usuwania kamienia został zakończony.

4. Urządzenie nagrzeje się automatycznie.

5. Jeśli wskaźniki przy ikonach napojów świecą światłem ciągłym, oznacza to, że urządzenie jest znów gotowe do użytku.

6. Wskaźnik filtra AquaClean będzie przez chwilę migać, przypominając o konieczności zainstalowania nowego filtra wody AquaClean.

7. Zainstaluj nowy filtr AquaClean w zbiorniku wody i aktywuj go.