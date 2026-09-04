Jak należy czyścić golarkę Philips?

W przypadku wyjątkowo higienicznej golarki można używać ładowarki UV firmy Philips i kostki UV w połączeniu z regularnym i dokładnym czyszczeniem (zgodnie z opisem w powyższych sekcjach).

Przed użyciem akcesoriów UV odczekaj, aż golarka wyschnie.

Uwaga: ładowarka UV i moduł UV są zgodne wyłącznie z określonymi modelami golarek. Akcesoria te pomagają usuwać bakterie z golarki, ale nie zastępują czyszczenia.