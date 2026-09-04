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Jak należy czyścić golarkę Philips?

Regularnie czyść golarkę Philips, aby utrzymać ją w jak najlepszym stanie i zapewnić doskonałe golenie za każdym razem. Poniżej znajduje się wyjaśnienie, jak to zrobić, a bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do golarki.

Jeśli wydajność golarki Philips spadła, zapoznaj się z częścią „Dokładne czyszczenie” poniżej.

Obejrzyj ten film, aby zapoznać się z informacjami zawartymi w tym artykule. Włącz napisy w YouTube, aby wyświetlić treść filmu w swoim języku.

Choć modele golarek różnią się od siebie, te same zasady dotyczą wszystkich golarek firmy Philips. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: S6632/14 , XP9407/37 , XP9403/31 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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