Jak należy czyścić golarkę Philips?

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Regularnie czyść golarkę Philips, aby utrzymać ją w jak najlepszym stanie i zapewnić doskonałe golenie za każdym razem. Poniżej znajduje się wyjaśnienie, jak to zrobić, a bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do golarki.
Jeśli wydajność golarki Philips spadła, zapoznaj się z częścią „Dokładne czyszczenie” poniżej.
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Choć modele golarek różnią się od siebie, te same zasady dotyczą wszystkich golarek firmy Philips. Więcej informacji można znaleźć poniżej.
Aby zapobiec uszkodzeniu golarki, przed jej czyszczeniem należy zawsze sprawdzić, czy jest wodoodporna. Golarki wodoodporne mają na uchwycie nadrukowany symbol małego kranu (rysunek 1) lub wanny (rysunek 2). Jeśli na uchwycie urządzenia znajduje się przekreślony kran (rysunek 3), nie należy go myć w wodzie.
Przed czyszczeniem należy odłączyć golarkę od źródła zasilania.
Firma Philips zaleca szybkie mycie golarki po każdym użyciu, aby zminimalizować gromadzenie się włosów i zanieczyszczeń wokół głowic golących.
W przypadku golarek wodoodpornych: włącz golarkę i opłucz cały element golący (górną część golarki) pod ciepłą bieżącą wodą. Wyłącz golarkę.
W zależności od modelu golarki możesz otworzyć zespół golący, naciskając przycisk zwalniający lub delikatnie pociągając za górną część. Otwarcie umożliwia wypłukanie wnętrza zespołu golącego. Przed kolejnym goleniem pozostaw całość do wyschnięcia. Poniższe ilustracje przedstawiają sposób czyszczenia dwóch popularnych modeli golarek wodoodpornych.
W przypadku golarek do golenia na sucho: gdy golarka jest wyłączona, dmuchnij w górną partię elementu golącego, aby usunąć luźne włosy i zanieczyszczenia.
W zależności od modelu golarki możesz otworzyć zespół golący, naciskając przycisk zwalniający lub delikatnie pociągając za górną część. Otwarcie umożliwia wyczyszczenie wnętrza zespołu golącego. Możesz to zrobić za pomocą szczoteczki do czyszczenia dołączonej do golarki lub czystego, miękkiego pędzla (lub czegoś podobnego).
Jeśli posiadasz system SmartClean lub saszetkę Quick Clean Pod do golarki Philips, możesz go używać do czyszczenia i odświeżania golarki po każdym goleniu. Korzystanie z systemu czyszczenia zastępuje regularne etapy czyszczenia wymienione w powyższej sekcji.
Wymagane jest jednak dokładne czyszczenie raz w miesiącu (patrz szczegóły poniżej).
Firma Philips zaleca dokładne czyszczenie golarki co najmniej raz w miesiącu lub w przypadku spadku wydajności golenia.
Aby dokładnie wyczyścić golarkę, należy zdjąć głowice golące.
Poniżej znajdują się ilustracje przedstawiające sposób zdejmowania i czyszczenia głowic golących dla dwóch popularnych rodzajów golarek firmy Philips. Szczegółowe instrukcje dotyczące golarki można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania: „Jak zdjąć głowice golące z golarki Philips” lub w instrukcji obsługi.
W przypadku golarek wodoodpornych: po zdjęciu głowic golących można oddzielnie wyczyścić elementy tnące i osłony. Należy pamiętać, że każdy element tnący i osłona tworzą unikalny zestaw, więc staraj się ich nie mieszać. Po wyczyszczeniu odczekaj, aż wszystkie części wyschną przed kolejnym goleniem.
W przypadku golarek do golenia na sucho: użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia (lub innej miękkiej, czystej szczoteczki), aby wyczyścić głowice golące po ich wyjęciu. Zdejmij element tnący z osłony i usuń wszystkie widoczne włoski. Należy pamiętać, że każdy element tnący i osłona tworzą unikalny zestaw, więc staraj się ich nie mieszać.
W przypadku wyjątkowo higienicznej golarki można używać ładowarki UV firmy Philips i kostki UV w połączeniu z regularnym i dokładnym czyszczeniem (zgodnie z opisem w powyższych sekcjach).
Przed użyciem akcesoriów UV odczekaj, aż golarka wyschnie.
Uwaga: ładowarka UV i moduł UV są zgodne wyłącznie z określonymi modelami golarek. Akcesoria te pomagają usuwać bakterie z golarki, ale nie zastępują czyszczenia.
Jeśli golarka Philips jest wyposażona w wysuwany trymer lub nasadki, takie jak trymer precyzyjny, trymer do stylizacji zarostu lub trymer do nosa, można je wyczyścić pod ciepłą bieżącą wodą.
Przed następnym użyciem nasadek należy pozostawić je do wyschnięcia.
Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie, smaruj zęby wysuwanego trymera kroplą oleju mineralnego co sześć miesięcy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: S6632/14 , XP9407/37 , XP9403/31 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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