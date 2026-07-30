Pomoc Philips Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?

Szczoteczka Sonicare ma różne tryby szczotkowania. Tryby te mogą się różnić w zależności od szczoteczki.

Domyślnym trybem szczoteczki jest Czyszczenie. Ten tryb uruchamia 2-minutowy cykl szczotkowania i nadaje się do codziennego użytku.

Inne tryby szczotkowania to:

Głębokie czyszczenie (3:00 min): dłuższy cykl umożliwia poświęcenie dodatkowego czasu na czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

Głębokie czyszczenie+ (2:00/3:00 min): podobny do trybu głębokiego czyszczenia. Po podłączeniu szczoteczki tryb ten będzie działać przez 2 minuty. Informacje zwrotne BrushPacer będą się powtarzać co 20 sekund. Jeśli szczoteczka nie jest podłączona, ten tryb działa przez 3 minuty. Informacje zwrotne BrushPacer będą się powtarzać co 30 sekund.

Wybielanie (2:30 min): przeznaczony do usuwania przebarwień powierzchniowych.

Polerowanie (1:00 min): umożliwia osiągnięcie gładkiej powierzchni zębów.

Ochrona dziąseł (3:00 min): przeznaczony do czyszczenia zębów i dziąseł.

Zdrowie dziąseł (3:20 min): umożliwia przeprowadzenie cyklu czyszczenia i masażu dziąseł, aby zadbać o ich zdrowie.

Delikatny (2:00 min): delikatne wibracje, odpowiednie dla wrażliwych zębów.

Ochrona języka (20 sek.): umożliwia wyczyszczenie języka za pomocą główki szczoteczki TongueCare.