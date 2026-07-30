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Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?

Szczoteczka Sonicare ma różne tryby szczotkowania. Tryby te mogą się różnić w zależności od szczoteczki.

Domyślnym trybem szczoteczki jest Czyszczenie. Ten tryb uruchamia 2-minutowy cykl szczotkowania i nadaje się do codziennego użytku. 

Inne tryby szczotkowania to: 

  • Głębokie czyszczenie (3:00 min): dłuższy cykl umożliwia poświęcenie dodatkowego czasu na czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
  • Głębokie czyszczenie+ (2:00/3:00 min): podobny do trybu głębokiego czyszczenia. Po podłączeniu szczoteczki tryb ten będzie działać przez 2 minuty. Informacje zwrotne BrushPacer będą się powtarzać co 20 sekund. Jeśli szczoteczka nie jest podłączona, ten tryb działa przez 3 minuty. Informacje zwrotne BrushPacer będą się powtarzać co 30 sekund. 
  • Wybielanie (2:30 min): przeznaczony do usuwania przebarwień powierzchniowych.
  • Polerowanie (1:00 min): umożliwia osiągnięcie gładkiej powierzchni zębów.
  • Ochrona dziąseł (3:00 min): przeznaczony do czyszczenia zębów i dziąseł.
  • Zdrowie dziąseł (3:20 min): umożliwia przeprowadzenie cyklu czyszczenia i masażu dziąseł, aby zadbać o ich zdrowie.
  • Delikatny (2:00 min): delikatne wibracje, odpowiednie dla wrażliwych zębów.
  • Ochrona języka (20 sek.): umożliwia wyczyszczenie języka za pomocą główki szczoteczki TongueCare.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX6803/04 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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