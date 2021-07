Typ urządzenia: HD8644–HD8647 z pokrętłem regulacji.

1) Wyłącz urządzenie.

2) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.

3) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

4) Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.

5) Ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA.

6) Naciśnij równocześnie przyciski ESPRESSO i COFFEE i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Z wnętrza urządzenia na tackę ociekową w minutowych odstępach będzie wydostawać się roztwór. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie powoli migać aż do zakończenia cyklu usuwania kamienia.

7) Gdy wskaźnik DWIE FILIŻANKI zaświeci się na zielono światłem stałym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Potrwa to około 15 minut.

8) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA. Wskaźnik DWIE FILIŻANKI zgaśnie, a czerwony wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić w sposób ciągły.

9) Wyjmij i opróżnij naczynie i tackę ociekową, a następnie włóż je z powrotem.

10) Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.

11) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Urządzenie wykona krótkie zalanie obiegu.

12) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA. Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary.

13) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Teraz woda będzie się wydostawać przez dozownik gorącej wody/pary.

14) Po zakończeniu cyklu płukania pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA wyłączy się, a czerwony WYKRZYKNIK zacznie migać. Ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA.

15) Zacznie migać zielony wskaźnik TRYB GOTOWOŚCI. Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

16) Urządzenie jest gotowe do użycia.