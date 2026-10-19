Jak zrobić makaron bezglutenowy w makaroniarce Philips?

Makaron bezglutenowy może łatwiej się rozpadać przed gotowaniem, ponieważ ciasto z mąki bezglutenowej ma ograniczoną elastyczność.



Gluten jest mieszaniną białek występujących w ziarnach zbóż. Zapewnia elastyczność ciasta, ułatwiając jego wyrośnięcie i zachowanie kształtu, a także nadaje produktowi końcowemu chrupką strukturę.



Dlatego podczas przygotowywania makaronu bezglutenowego zalecamy dodanie odrobiny zagęszczacza, który zadziała jako „środek wiążący”, np. gumy ksantanowej, gumy guar lub jajek, które zwiążą całość. Należy pamiętać, że gotowa mieszanka może już zawierać „środek wiążący”, więc nie trzeba dodawać kolejnego.



Ponadto w przypadku użycia mąki bezglutenowej potrzeba mniej wody, niż jest to zalecane. W zależności od rodzaju mąki do tych przepisów można użyć o 10–20 ml mniej.