Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda ładowania urządzenia. Upewnij się, że wtyczka pasuje kształtem do gniazda i jest całkowicie włożona. Nie wciskaj jej na siłę.

Wskaźnik ładowania urządzenia zacznie migać, co oznacza, że golarka ładuje się. Po całkowitym naładowaniu golarki wskaźnik ładowania będzie świecić ciągłym światłem przez około 30 minut, a następnie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię.

Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego i golarki. Golarka jest gotowa do użytku.

Gdy wskaźnik ładowania na golarce dla mężczyzn firmy Philips sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora, należy ją naładować. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora, naładuj je, gdy zauważysz spadek prędkości działania.W przypadku większości golarek normalny czas ładowania wynosi od 1 do 8 godzin. Jeśli ładujesz urządzenie po raz pierwszy, zalecamy podłączenie go do ładowania na co najmniej 3 godziny. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać instrukcje dotyczące ładowania posiadanego modelu.