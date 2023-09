Tabletki do usuwania oleju kawowego Philips (CA6704)

Korzystanie z tabletek Philips do usuwania oleju kawowego (CA6704) pomaga usunąć tłuszcz z filtra bloku zaparzającego ekspresu do kawy w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.



Tabletki do usuwania oleju kawowego firmy Philips można znaleźć i kupić u naszych sprzedawców detalicznych.



Uwaga! tabletki do usuwania oleju kawowego nie usuwają kamienia z ekspresu do kawy.