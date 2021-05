Po włożeniu formy do pieczenia do kosza wokół formy powinno zostać trochę miejsca, aby powietrze mogło się swobodnie przemieszczać.

Nigdy nie umieszczaj formy do pieczenia bezpośrednio w patelni, ponieważ zakłóca to przepływ powietrza w patelni i powoduje podgrzewanie tylko górnej warstwy potrawy. Zawsze umieszczaj formę do pieczenia w koszu.