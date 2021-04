W przypadku odkurzaczy firmy Philips wyposażonych w worek należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki związane z czyszczeniem filtrów:

• Filtr ochronny silnika:

Filtr ochronny silnika znajduje się za workiem na kurz. Wyjęcia uchwytu worka wraz z samym workiem umożliwia uzyskanie dostępu do filtra ochronnego silnika.

Filtr należy wymieniać raz w roku. Nie nadaje się on do prania.

• Filtr wylotowy:

Filtr wylotowy znajduje się z tyłu (w niektórych przypadkach w dolnej części) odkurzacza firmy Philips, za zdejmowaną kratką.

Filtr należy wymieniać raz w roku. Nie nadaje się on do prania.