Golarki Philips OneBlade można używać do golenia i przycinania włosów na ciele za pomocą ostrza do ciała i nasadki do ciała. Akcesoria te są dołączone do wszystkich modeli golarek OneBlade Face & Body.

Jeśli posiadasz model OneBlade przeznaczony tylko do twarzy, możesz dokupić zestaw Face & Body na naszej stronie internetowej. Zestaw do ciała jest zgodny ze wszystkimi modelami urządzeń OneBlade, w tym OneBlade Pro i OneBlade.