Jeśli posiadasz trymer lub maszynkę do strzyżenia włosów firmy Philips i chcesz dowiedzieć się, gdzie znajduje się jego numer modelu i numer seryjny, zapoznaj się z informacjami podanymi poniżej.

Numer modelu jest często potrzebny do zarejestrowania produktu lub do znalezienia informacji o posiadanym modelu. Za pomocą numeru seryjnego można określić datę produkcji urządzenia.