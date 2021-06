Wodoodpornych trymerów i maszynek można używać w wodzie i czyścić je wodą. Jednakże urządzenia te nie będą działać podłączone do gniazdka elektrycznego. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec wypadkom.

Wodoodpornych trymerów i maszynek można używać w wodzie i czyścić je wodą. Jednakże urządzenia te nie będą działać podłączone do gniazdka elektrycznego. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec wypadkom.

Wodoodpornych trymerów i maszynek można używać w wodzie i czyścić je wodą. Jednakże urządzenia te nie będą działać podłączone do gniazdka elektrycznego. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec wypadkom.

Wodoodpornych trymerów i maszynek można używać w wodzie i czyścić je wodą. Jednakże urządzenia te nie będą działać podłączone do gniazdka elektrycznego. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec wypadkom.

Wodoodpornych trymerów i maszynek można używać w wodzie i czyścić je wodą. Jednakże urządzenia te nie będą działać podłączone do gniazdka elektrycznego. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec wypadkom.

Wodoodpornych trymerów i maszynek można używać w wodzie i czyścić je wodą. Jednakże urządzenia te nie będą działać podłączone do gniazdka elektrycznego. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec wypadkom. Aby sprawdzić, czy posiadana golarka jest wodoszczelna, poszukaj tego symbolu na obudowie urządzenia.

Urządzenia, których nie można czyścić wodą