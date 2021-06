Większość maszynek do strzyżenia włosów i trymerów firmy Philips ma wskaźniki ładowania i diody, które wskazują, kiedy urządzenie wymaga naładowania i kiedy jest w pełni naładowane. W zależności od typu urządzenia wskaźniki ładowania mogą być wyświetlane na wiele różnych sposobów, jak zostało to przedstawione na poniższej ilustracji. Niektóre golarki nie mają żadnego wskaźnika ładowania. W takim przypadku należy sprawdzić, czy ładowarka urządzenia ma diodę. Ta dioda świeci się, gdy ładowarka jest podłączona do źródła zasilania. W przypadku takich urządzeń należy postępować zgodnie z zalecanymi instrukcjami dotyczącymi czasu ładowania.

Niektóre maszynki do strzyżenia włosów i golarki Multigroom firmy Philips są wyposażone w tryb Turbo. Zwykle jest on oznaczony symbolem w kształcie litery T, znajdującym się na maszynce. Naciśnij ten przycisk, gdy potrzebujesz dodatkowej mocy maszynki. Funkcja ta może być przydatna podczas strzyżenia bardzo gęstych włosów.

Niektóre maszynki do strzyżenia włosów i golarki Multigroom firmy Philips są wyposażone w tryb Turbo. Zwykle jest on oznaczony symbolem w kształcie litery T, znajdującym się na maszynce. Naciśnij ten przycisk, gdy potrzebujesz dodatkowej mocy maszynki. Funkcja ta może być przydatna podczas strzyżenia bardzo gęstych włosów.

Niektóre maszynki do strzyżenia włosów i golarki Multigroom firmy Philips są wyposażone w tryb Turbo. Zwykle jest on oznaczony symbolem w kształcie litery T, znajdującym się na maszynce. Naciśnij ten przycisk, gdy potrzebujesz dodatkowej mocy maszynki. Funkcja ta może być przydatna podczas strzyżenia bardzo gęstych włosów.

Niektóre maszynki do strzyżenia włosów firmy Philips mają symbol dziecka. Jest to symbol trybu cichej pracy, którego można użyć podczas przycinania włosów dziecku. Tryb ten zmniejsza hałas urządzenia i sprawia, że dzieci są spokojne podczas strzyżenia włosów.

Przypomnienie o naoliwieniu

Jeśli na golarce pojawi się migający symbol kropli oleju, jest to przypomnienie o konieczności naoliwienia golarki. Należy regularnie czyścić i smarować golarki olejem dołączonym do urządzenia lub olejem do konserwacji maszyn.

Golarki mogą też mieć inne symbole i diody. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danego modelu, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z nami.



Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o najnowszym trymerze do brody Philips Prestige z wbudowaną nasadką do przycinania. Należy pamiętać, że funkcje różnią się w zależności od modelu golarki.