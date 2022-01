Jak korzystać z trymera Philips do włosów w nosie?

Trymer do nosa Philips to wielofunkcyjne urządzenie, które wygodnie przycina włosy w nosie, uszach i brwi. Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trymera, a w celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących korzystania z trymera, zapoznaj się z sekcjami poniżej.

Trymer do nosa zapewnia skuteczne przycinanie Trymery do nosa są wyposażone w osłonę zabezpieczającą, np. modele z elementem tnącym po każdej stronie, dzięki czemu ostrza nie będą miały bezpośredniego kontaktu ze skórą. Osłona zabezpieczająca pozostawia krótkie odcinki włosów. Pozwala uzyskać schludny wygląd bez ryzyka skaleczeń, wrastających włosków i wyrywania włosów.



Przesuwaj prawidłowo głowicę przycinającą w nosie, aby chwytać włosy rosnące w różnych kierunkach. Podczas obracania możesz trzymać płaską stronę trymera na skórze, aby zmniejszyć efekt łaskotania.



Podczas przycinania brwi zawsze zalecamy przymocowanie do głowicy przycinającej nasadki grzebieniowej do brwi. Pozwoli to przyciąć włosy do żądanej długości.

Przycinanie włosów w nosie i uszach W przypadku tego urządzenia tego samego elementu tnącego można używać do przycinania włosów w nosie i w uszach.



Przed rozpoczęciem przycinania upewnij się, że urządzenie jest czyste oraz że na włosach w nosie i uszach nie ma wydzielin nosowych ani wosku.



Po użyciu trymera do nosa można zaobserwować pozostałe włoski. Włosy zostaną przycięte na małą długość, dzięki czemu pozostałe włoski będą nadal zapewniać bezpieczną i wygodną ochronę (jako system ochrony przed cząstkami stałymi).

Przycinanie włosów w nosie Włącz urządzenie i wsuń element tnący do nosa. Nie wsuwaj głowicy przycinającej do nozdrzy na głębokość większą niż 5 mm. Powoli obróć głowicę przycinającą wewnątrz obu nozdrzy. Strona z ząbkami do przycinania powinna dotykać włosków. Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.

Przycinanie włosów w uszach Włącz urządzenie i powoli przesuwaj głowicę przycinającą wzdłuż krawędzi ucha, aby usunąć wszystkie wystające włoski. Strona z ząbkami do przycinania powinna dotykać włosków. Ostrożnie wsuń głowicę przycinającą do kanału słuchowego. Nie wsuwaj głowicy przycinającej do kanału słuchowego na głębokość większą niż 5 mm. Obróć głowicę przycinającą, aby usunąć wszystkie niechciane włoski z zewnętrznego kanału słuchowego. Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.

Nasadka do przycinania brwi Przeczesz brwi w kierunku wzrostu włosków. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Załóż grzebień do brwi na głowicę przycinającą. Nasadka grzebieniowa do brwi przycina włosy na długość 3 mm. Długa nasadka przycina włosy na długość 5 mm. Włącz urządzenie. Przesuwaj grzebień wzdłuż linii brwi, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów — od skroni do podstawy nosa. Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.

Nasadka do precyzyjnego przycinania (seria NT5000) Jeśli produkt jest wyposażony w głowicę do precyzyjnego przycinania, można jej użyć do przycinania brody, bokobrodów i włosów na szyi oraz do utrzymywania ich kształtu.



Aby uzyskać najlepsze efekty, umieść płaską część nasadki do przycinania na skórze i przesuwaj trymer powoli, lekko dociskając, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.



Uwaga! Do pierwszego użycia należy założyć głowicę do precyzyjnego przycinania z nasadką. Następnym razem można używać tej głowicy z nasadką lub bez niej. Pamiętaj, że precyzyjny trymer bez nasadki przytnie każdy włos.