Pojedynczy/podwójny laktator elektryczny Philips Avent jest wyposażony w miękką, dopasowującą się poduszkę. Jest tylko jeden rozmiar poduszki! Ma możliwość dostosowania się do konkretnego rozmiaru brodawki sutkowej, jak dziecko. Jest wykonany z elastycznego silikonu i pasuje do 99,98%* rozmiarów brodawek sutkowych (do 30 mm)*. Dzięki tej wyjątkowej poduszce laktator jest skuteczny, ponieważ delikatnie stymuluje brodawkę sutkową i przyspiesza wypływ pokarmu.

*Źródło: (1)Mangel et al. Trudności z karmieniem piersią, czas karmienia piersią, wskaźnik masy ciała matki i anatomia piersi: czy one są istotne? Breastfeeding Medicine, 26 kwietnia 2019, (109 uczestników, Izrael); (2)Ziemer et al. Zmiany skórne i ból w brodawce sutkowej w 1. tygodniu laktacji. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 uczestników (rasa biała), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestników, Australia).