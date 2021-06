Przed rozpoczęciem strzyżenia włosów upewnij się, że masz odpowiedni sprzęt. Potrzebujesz maszynki do strzyżenia włosów lub urządzenia wielofunkcyjnego z nasadkami do przycinania włosów Philips, lustra oraz pelerynki lub ręcznika do przykrycia szyi i ramion podczas przycinania włosów. Ponadto warto mieć pod ręką produkty do pielęgnacji włosów, aby ułożyć włosy po strzyżeniu i odkurzacz do posprzątania po zakończeniu strzyżenia. Mokre włosy trudniej się przycina, ponieważ przywierają do skóry, przez co mogą zostać pominięte przez urządzenie. Dlatego też zalecamy strzyżenie całkowicie suchych włosów. Uczesz włosy w kierunku ich naturalnego wzrostu. Jeśli strzyżesz włosy komuś innemu, upewnij się, że głowa tej osoby znajduje się na wysokości Twojej klatki piersiowej. Dzięki temu wszystkie części głowy są dobrze widoczne i łatwo dostępne. Uwaga: trymery do brody są przeznaczone wyłącznie do przycinania włosów w brodzie. Nie zalecamy używania jej na innych częściach ciała, takich jak głowa. Możesz nie osiągnąć w ten sposób spodziewanych rezultatów, a ponadto może to spowodować uszkodzenia skóry.

Instrukcja obsługi

1. Załóż wybraną nasadkę do przycinania na uchwyt golarki. Jeśli nasadki nie zostały przymocowane prawidłowo, golarka może nie działać lub efekty mogą być niezadowalające.



2. Ustaw wybraną długość. Można to zrobić, obracając pokrętło regulacji długości lub montując odpowiednią nakładaną nasadkę do przycinania. Zacznij przycinać włosy przy ustawieniu większej długości, aby zapoznać się z urządzeniem, i stopniowo zmniejszaj ustawienie długości aż do uzyskania żądanej długości włosów.



3. Włącz urządzenie.



4. Delikatnie i równomiernie przesuwaj urządzenie, lekko przyciskając w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. Zwróć uwagę na to, aby płaska część nasadki do przycinania zawsze dotykała skóry, aby uzyskać równomierny efekt strzyżenia.



5. Nie przyciskaj golarki do skóry zbyt mocno, ponieważ może to spowodować przypadkową zmianę ustawień i nierówne przycinanie.



Użyj trymera bez nasadki do przycinania, aby przyciąć włosy blisko skóry (0,5 mm) lub przystrzyc bokobrody i włosy na karku. Zachowaj ostrożność podczas strzyżenia bez nasadki do przycinania, ponieważ element tnący usuwa wszystkie włosy, których dotyka.



6. Włosy mogą gromadzić się w komorze na włosy i nasadce do przycinania, należy więc czyścić je między strzyżeniami. Po zakończeniu wyłącz i wyczyść urządzenie. Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.