Model i numer seryjny depilatora Philips Satinelle, golarki damskiej lub trymera są wydrukowane na uchwycie urządzenia.



Numer modelu jest często potrzebny do zarejestrowania produktu lub do znalezienia informacji o posiadanym modelu. Numer ten składa się z liter BR lub HP i trzech lub czterech cyfr.



Numer seryjny jest wydrukowany poniżej numeru modelu. Służy on do identyfikacji daty produkcji produktu i ma format RRTT.