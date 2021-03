Instrukcje montażu laktatora ręcznego Philips Avent

1. Włóż biały zawór od spodu w korpus pompy. Wciśnij zawór jak najdalej (rys. 1).

2. Nakręć korpus pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara na butelkę do bezpiecznego zamocowania (rys. 2).

3. Włóż trzpień w membranę silikonową. Upewnij się, że trzpień jest przepchnięty do końca (rys. 3).

4. Włóż membranę silikonową od góry w korpus pompy. Upewnij się, że jest dobrze dopasowana do obręczy, naciskając palcami, aby zapewnić idealną szczelność (rys. 4).

5. Przymocuj uchwyt do membrany z trzonkiem, zahaczając otwór w uchwycie nad końcem trzonka. Wciśnij uchwyt na korpus pompy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 5).

6. Umieść poduszkę na części głównej laktatora i upewnij się, że obręcz ją pokrywa. Wsuń część wewnętrzną poduszki do lejka, aż do linii wskazanej strzałką i upewnij się, że krawędzie poduszki są prawidłowo uszczelnione wokół korpusu pompy (rys. 6).