Odkurzacz do sprzątania na mokro firmy Philips jest wyposażony w zbiornik na wodę, jeden pasek zwilżający i dwie identyczne podkładki mopujące z mikrofibry. Po przymocowaniu tych akcesoriów do nasadki można myć twarde podłogi na mokro.

Czy mogę używać płynu do czyszczenia podłóg?

Jeśli chcesz użyć płynu do czyszczenia podłóg, wybierz taki, który mało się pieni lub nie pieni się wcale. Ponieważ zbiornik wody ma pojemność 200 ml, do wody należy dodać tylko kilka kropel płynu do czyszczenia podłóg.