Urządzenie Lumea jest na tyle bezpieczne i delikatne, że można je stosować do całej strefy bikini – np. do depilacji „brazylijskiej” lub „hollywoodzkiej” (pozostawiony pasek włosów lub całkowite usunięcie owłosienia). Aby uniknąć dyskomfortu, należy używać niższego poziomu intensywności światła w obszarach, gdzie skóra ma silniejszą pigmentację. W przypadku wrażliwych obszarów intymnych można użyć niższego ustawienia ustalonego w oparciu o indywidualny poziom komfortu. Powodem niższego ustawienia jest to, że obszary te są bardziej wrażliwe na działanie IPL lub bardziej prawdopodobne jest pojawienie się uczucia dyskomfortu. Nie wolno stosować urządzenia Lumea do skóry na wargach sromowych mniejszych, w okolicach pochwy ani odbytu.