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  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie

Produkcja zakończona

PremiumVision MotoŻarówka motocyklowa

12636C1

Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie
Żarówki Vision Moto pozwalają uzyskać widoczność nawet o 30% lepszą niż standardowe źródła światła. Zapewniają kierowcom motocykli lepszą widzialność i podniesioną wydajność wiązki światła za bardzo konkurencyjną cenę. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, wybierz żarówki Vision Moto!
Poznaj wszystkie korzyści

Do 30% większa widoczność

Czuj się bezpiecznie, jeździj bezpiecznie

  • Rodzaj źródła światła: HS1

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 12 V, 35/35 W

Najlepszy wybór pod względem stosunku jakości do ceny

Najlepszy wybór pod względem stosunku jakości do ceny

Żarówki Philips Vision Moto to najlepszy wybór dla kierowców szukających oszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które nie powodują obniżenia się poziomu bezpieczeństwa. Te żarówki motocyklowe zapewniają o 30% lepszą widoczność na drodze niż standardowe źródła światła.

O 30% większa widoczność

O 30% większa widoczność

Zapewniające o 30% większą widoczność żarówki Philips PremiumVision Moto to doskonały wybór dla motocyklistów, którzy poszukują produktów oferujących wysoką wydajność i bezpieczeństwo. Większa moc strumienia świetlnego sprawia, że kierowcy motocykli mogą szybciej reagować na przeszkody i unikać wypadków.

Żarówki motocyklowe firmy Philips są wykonane z wysokiej jakości szkła kwarcowego

Żarówki motocyklowe firmy Philips są wykonane z wysokiej jakości szkła kwarcowego

Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650ºC i temperaturze szkła 800ºC) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie