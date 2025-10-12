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Produkcja zakończona
12636C1
Rodzaj źródła światła: HS1
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 35/35 W
Żarówki Philips Vision Moto to najlepszy wybór dla kierowców szukających oszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które nie powodują obniżenia się poziomu bezpieczeństwa. Te żarówki motocyklowe zapewniają o 30% lepszą widoczność na drodze niż standardowe źródła światła.
Zapewniające o 30% większą widoczność żarówki Philips PremiumVision Moto to doskonały wybór dla motocyklistów, którzy poszukują produktów oferujących wysoką wydajność i bezpieczeństwo. Większa moc strumienia świetlnego sprawia, że kierowcy motocykli mogą szybciej reagować na przeszkody i unikać wypadków.
Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650ºC i temperaturze szkła 800ºC) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.
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