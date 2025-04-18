Telewizor Ambilight z wbudowanym Asystentem Google.
Poznaj telewizor Ambilight — gdzie oszałamiające efekty wizualne łączą się z rozrywką bez wysiłku. Dzięki temu telewizorowi 4K z Google nie ma potrzeby przewijania w nieskończoność — wystarczy poprosić Asystenta Google o znalezienie ulubionego filmu, programu lub widowiska sportowego. Następnie usiądź wygodnie i daj się wciągnąć.
Telewizor 126 cm (50") AMBILIGHT
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos i DTS:X
Są telewizory. Jest też Ambilight TV
Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED, które reaguje na każdą scenę, Ambilight zanurza Cię w aureoli kolorowego światła. Cała rozrywka wykracza poza ekran, aby wciągnąć Cię głębiej w daną chwilę. Raz doświadczony, nigdy nie będziesz chciał innego telewizora bez tej funkcji. Wystarczy raz spróbować, a już nigdy nie będziesz chciał telewizora bez tej funkcji.
Żywe momenty. Ostrzejsze sceny.
Powiększ. Zatrać się w szczegółach. Precyzja obrazu 4K wykracza poza wyobrażenia. Dzięki ekranowi z technologią precyzyjnego odwzorowania pikseli Ultra HD, który zapewnia ostrość i realistyczne szczegóły, każda chwila wypełniona jest zapierającymi dech w piersiach wrażeniami.
Kolor i kontrast uwalniane z HDR10+
Spodziewaj się większej liczby szczegółów. Poprawiona jakość obrazu klatka po klatce. Dzięki większemu naciskowi na kolory i kontrast, nawet najciemniejsze momenty i najjaśniejsze sceny stają się wyraźniejsze.
Otocz się dźwiękiem Dolby Atmos i DTS:X.
Dzięki Dolby Atmos, zapewniającemu dźwięk zgodny z zamierzeniami reżysera i DTS:X do tworzenia wrażeń dźwiękowych 3D, czujesz się tak, jakbyś naprawdę tam był. Dodanie tego dodatkowego wymiaru do dźwięku zapewnia bardziej wciągające wrażenia w domu.
Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.
Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.
Kompatybilny z asystentami głosowymi i Apple AirPlay*.
Możesz wybrać asystentów głosowych! Naciśnij przycisk Asystenta Google na pilocie, aby za pomocą poleceń głosowych wyszukiwać filmy i programy, otrzymywać rekomendacje, sterować kompatybilnymi inteligentnymi urządzeniami domowymi i wykonywać inne czynności. Możesz też sterować telewizorem za pomocą urządzeń obsługujących Alexę. Bezproblemowo przesyłaj strumieniowo zawartość do telewizora z iPhone’a, iPada lub Maca. Oglądaj filmy z aplikacji. Udostępniaj zdjęcia znajomym znajdującym się w tym samym pokoju*.
Rozmiar do wyboru
Postaw na duży rozmiar. Postaw na mały. Wybierz telewizor, który idealnie dopasuje się do Twoich potrzeb. Od małych ekranów 43-calowych po 65-calowe telewizory, wybierz niesamowitą serię 8000, aby dokonać mądrzejszego wyboru telewizora.
Europejskie myślenie projektowe
Krawędź podstawy i smukła ramka to europejski projekt w najlepszym wydaniu. Ustaw Ambilight na tryb lounge, aby zalać pokój kolorami, gdy telewizor śpi. Pilot jest wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu, a opakowanie z kartonu z certyfikatem FSC, nawet wkładki są starannie przemyślane i wydrukowane na papierze pochodzącym z recyklingu.
Specyfikacja techniczna
Ambilight
Funkcje Ambilight
Ambilight Suite
Tryb gry
Dostosowywanie się do koloru ściany
Tryb oświetlenia Lounge
Wersja Ambilight
3-stronny
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cale)
50
cali
Przekątna ekranu (cm)
126
cm
Wyświetlacz
LED 4K Ultra HD
Rozdzielczość panelu
3840 x 2160 pikseli
Silnik graficzny
Pixel Precise Ultra HD
Funkcje poprawy obrazu
Micro Dimming
Ultra Resolution
Natural Motion
Crystal Clear
Własne
Kino domowe
ECO
Film
Gra
Monitor
Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza
Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
640 x 480 – 60Hz,576p –50Hz,720p –50/60Hz,1920 x 1080p –24/25/30/50/ 60Hz,2560 x 1440 – 60Hz,3840x2160p – 24/25/30/50/60Hz
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Dostępność aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
Zakres usług sterowania głosowego za pośrednictwem telewizora różni się w zależności od kraju i języka. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.
Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. YouTube, OK Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
Dostępność aplikacji Apple TV i Apple TV+ może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Sprawdź strony pomocy technicznej Google Play i Apple Inc.