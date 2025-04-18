Wyszukiwane terminy

      LED Telewizor 4K Ambilight

      50PUS8100/12

      Telewizor Ambilight z wbudowanym Asystentem Google.

      Poznaj telewizor Ambilight — gdzie oszałamiające efekty wizualne łączą się z rozrywką bez wysiłku. Dzięki temu telewizorowi 4K z Google nie ma potrzeby przewijania w nieskończoność — wystarczy poprosić Asystenta Google o znalezienie ulubionego filmu, programu lub widowiska sportowego. Następnie usiądź wygodnie i daj się wciągnąć.

      Są telewizory. Jest też Ambilight TV

      Są telewizory. Jest też Ambilight TV

      Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED, które reaguje na każdą scenę, Ambilight zanurza Cię w aureoli kolorowego światła. Cała rozrywka wykracza poza ekran, aby wciągnąć Cię głębiej w daną chwilę. Raz doświadczony, nigdy nie będziesz chciał innego telewizora bez tej funkcji. Wystarczy raz spróbować, a już nigdy nie będziesz chciał telewizora bez tej funkcji.

      Żywe momenty. Ostrzejsze sceny.

      Żywe momenty. Ostrzejsze sceny.

      Powiększ. Zatrać się w szczegółach. Precyzja obrazu 4K wykracza poza wyobrażenia. Dzięki ekranowi z technologią precyzyjnego odwzorowania pikseli Ultra HD, który zapewnia ostrość i realistyczne szczegóły, każda chwila wypełniona jest zapierającymi dech w piersiach wrażeniami.

      Kolor i kontrast uwalniane z HDR10+

      Kolor i kontrast uwalniane z HDR10+

      Spodziewaj się większej liczby szczegółów. Poprawiona jakość obrazu klatka po klatce. Dzięki większemu naciskowi na kolory i kontrast, nawet najciemniejsze momenty i najjaśniejsze sceny stają się wyraźniejsze.

      Otocz się dźwiękiem Dolby Atmos i DTS:X.

      Otocz się dźwiękiem Dolby Atmos i DTS:X.

      Dzięki Dolby Atmos, zapewniającemu dźwięk zgodny z zamierzeniami reżysera i DTS:X do tworzenia wrażeń dźwiękowych 3D, czujesz się tak, jakbyś naprawdę tam był. Dodanie tego dodatkowego wymiaru do dźwięku zapewnia bardziej wciągające wrażenia w domu.

      Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.

      Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.

      Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.

      Kompatybilny z asystentami głosowymi i Apple AirPlay*.

      Kompatybilny z asystentami głosowymi i Apple AirPlay*.

      Możesz wybrać asystentów głosowych! Naciśnij przycisk Asystenta Google na pilocie, aby za pomocą poleceń głosowych wyszukiwać filmy i programy, otrzymywać rekomendacje, sterować kompatybilnymi inteligentnymi urządzeniami domowymi i wykonywać inne czynności. Możesz też sterować telewizorem za pomocą urządzeń obsługujących Alexę. Bezproblemowo przesyłaj strumieniowo zawartość do telewizora z iPhone’a, iPada lub Maca. Oglądaj filmy z aplikacji. Udostępniaj zdjęcia znajomym znajdującym się w tym samym pokoju*.

      Rozmiar do wyboru

      Rozmiar do wyboru

      Postaw na duży rozmiar. Postaw na mały. Wybierz telewizor, który idealnie dopasuje się do Twoich potrzeb. Od małych ekranów 43-calowych po 65-calowe telewizory, wybierz niesamowitą serię 8000, aby dokonać mądrzejszego wyboru telewizora.

      Europejskie myślenie projektowe

      Krawędź podstawy i smukła ramka to europejski projekt w najlepszym wydaniu. Ustaw Ambilight na tryb lounge, aby zalać pokój kolorami, gdy telewizor śpi. Pilot jest wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu, a opakowanie z kartonu z certyfikatem FSC, nawet wkładki są starannie przemyślane i wydrukowane na papierze pochodzącym z recyklingu.

      Specyfikacja techniczna

      • Ambilight

        Funkcje Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Tryb gry
        • Dostosowywanie się do koloru ściany
        • Tryb oświetlenia Lounge
        Wersja Ambilight
        3-stronny

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cale)
        50  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        126  cm
        Wyświetlacz
        LED 4K Ultra HD
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160 pikseli
        Silnik graficzny
        Pixel Precise Ultra HD
        Funkcje poprawy obrazu
        • Micro Dimming
        • Ultra Resolution
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Własne
        • Kino domowe
        • ECO
        • Film
        • Gra
        • Monitor

      • Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

        Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
        640 x 480 – 60Hz,576p –50Hz,720p –50/60Hz,1920 x 1080p –24/25/30/50/ 60Hz,2560 x 1440 – 60Hz,3840x2160p – 24/25/30/50/60Hz

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Wskaźnik siły sygnału
        Tak
        Telegazeta
        Telegazeta Hypertext (1000 stron)
        Obsługa HEVC
        Tak

      • Smart TV

        Aplikacje SmartTV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Filmy Amazon Prime
        • Aplikacja NFT*
        • Whalefit
        System operacyjny
        Google TV™
        Dostępna pamięć flash*
        16 GB

      • Funkcje technologii Smart TV

        Telewizor interaktywny
        HbbTV
        Sterowanie głosowe*
        • Pilot z mikrofonem
        • Wbudowana funkcja Asystent Google
        • Współpraca z usługą Alexa.
        Funkcja Smart Home
        • MATTER
        • Control4
        • Obsługa Apple Home
        Pasek kontroli do gier
        Gamebar 2.0
        Obsługa TTS
        Tak

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzane formaty wideo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Odtwarzane formaty muzyki
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Obsługiwane formaty napisów
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formaty odtwarzania obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Dźwięk

        Audio
        2.0-kanałowy
        Moc wyjściowa (RMS)
        20 W
        Konfiguracja głośników
        Dwa głośniki pełnozakresowe 10 W
        Kodek
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Funkcje poprawy dźwięku
        • Tryb AI
        • Oryginalny
        • Rozrywka
        • Muzyka
        • Muzyka przestrzenna
        • Dialogi
        • Własne
        • Wszystkie style dźwięku
        • Wyraźne dialogi
        • Personalizacja dźwięku
        • Tryb AVL
        • Tryb nocny
        Silnik dźwiękowy
        Podstawowy silnik dźwiękowy
        Główny głośnik
        Głośnik pełnozakresowy Bass Reflex (FR01A)

      • Łączność WiFi

        Liczba wejść HDMI
        3
        Funkcje HDMI
        • Zwrotny kanał audio (ARC)
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Przesyłanie wiązki pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        • Tryb gotowości
        • Odtwarzanie jednym dotknięciem (automatyczne wybudzanie)
        Liczba wejść USB
        2
        Połączenie bezprzewodowe
        • Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ac 2x2
        • Bluetooth 5.0
        • Obsługa Apple AirPlay
        • Funkcja Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Tak — wszystkie wejścia HDMI
        HDMI ARC
        Tak, przez złącze HDMI3
        Funkcje HDMI 2.1
        • Obsługa eARC/VRR/ALLM
        • eARC przez HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora
        • HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB

      • Obsługiwane funkcje wideo HDMI

        Gry
        • ALLM
        • HDMI VRR
        Nagrywarka z dyskiem twardym
        • HLG
        • HDR10
        • Zgodność z formatem HDR10+

      • Karta energetyczna UE

        Numery rejestracyjne EPREL
        2361288
        Klasa energetyczna dla SDR
        E
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR
        53  kWh/1000 godz.
        Klasa energetyczna dla HDR
        G
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR
        72  kWh/1000 godz.
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        n.d.
        Tryb gotowości w sieci
        2.0  W
        Wykorzystana technologia panelu
        LED LCD

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        mniej niż 0,5 W

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • 2 baterie AAA
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa
        • Podstawa na biurko
        • Pilot
        • Przewód zasilający

      • Design

        Kolor telewizora
        Czarna metalowa ramka
        Pionowa konstrukcja
        Czarne nóżki

      • Wymiary

        Odległość między 2 podstawami
        810  mm
        Zgodny uchwyt ścienny
        200 x 100 mm
        Telewizor bez podstawy (szer. × wys. × gł.)
        1111 x 649 x 88 mm
        Telewizor z podstawą (szer. × wys. × gł.)
        1111 x 674 x 255 mm
        Karton opakowania (szer. × wys. × gł.)
        1240 x 800 x 150 mm
        Waga telewizora bez podstawy
        8,23 kg
        Waga telewizora z podstawą
        8,39 kg
        Waga wraz z opakowaniem
        11,61 kg

      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
      • Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
      • Dostępność aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
      • Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
      • Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
      • Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
      • Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
      • Zakres usług sterowania głosowego za pośrednictwem telewizora różni się w zależności od kraju i języka. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.
      • Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
      • Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. YouTube, OK Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
      • Dostępność aplikacji Apple TV i Apple TV+ może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Sprawdź strony pomocy technicznej Google Play i Apple Inc.

