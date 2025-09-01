Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
AC2220/10
Nasz najcichszy oczyszczacz. Czyste powietrze, wyjątkowo cicho.
Ciesz się czystym i zdrowym powietrzem w domu dzięki naszemu najcichszemu oczyszczaczowi powietrza, który usuwa 99,97% alergenów i zanieczyszczeń w ciągu kilku minut przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki eleganckiemu wyglądowi oraz inteligentnej aplikacji, idealnie komponuje się z Twoim domem i stylem życia.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Inteligentny oczyszczacz powietrza
łącznie
recurring payment
Dzięki wydajnej filtracji na poziomie 420 m3/godz. (CADR)(1) może z łatwością oczyścić pomieszczenia o powierzchni do 109 m2. Pomieszczenie o powierzchni 20 m2 czyści w mniej niż 7 minut(2).
Poznaj nasz najcichszy oczyszczacz z technologią SilentWings. Zainspirowana cichym lotem sowy konstrukcja łopatek wentylatora zapewnia oczyszczanie z natężeniem dźwięku na poziomie zaledwie 13 dB(A).
3-warstwowy system filtracji złożony z filtra wstępnego, filtra NanoProtect HEPA i filtra z węglem aktywnym wychwytuje 99,97% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona(4), czyli mniejszych niż najmniejszy znany wirus!
Oryginalne filtry zapewniają optymalną wydajność przez okres 3 lat(5),
Wybierz harmonogram „Rutyna snu” dla dzieci, aby dokładnie oczyścić powietrze przed pójściem dziecka spać. Urządzenie przełączy się wtedy w cichy tryb snu, a delikatne światło nocne pozostanie włączone. Dzięki temu maluchy będą czuły się bezpiecznie w ciemności.
Ochrona alergików przez cały dzień. Usuwa 99,99% roztoczy, pyłków, sierści i zarodników pleśni(6) — będących czynnikami wywołującymi objawy alergii lub kataru siennego(7). Ma certyfikat ECARF.
Usuwa 99,9% wirusów i bakterii unoszących się w powietrzu. Przetestowano w niezależnym laboratorium w celu wyeliminowania wirusa grypy H1N1(8) i bakterii gronkowca(9).
Warstwa węgla aktywnego wychwytuje nieprzyjemne zapachy i usuwa ponad 95% substancji zanieczyszczających powietrze w pomieszczeniach(10): NO2 z zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych, toluen lub LZO z farb, detergentów i mebli. Bezpieczeństwo i skuteczność: nie emituje jonów, chemikaliów ani ozonu.
Ciesz się czystszym powietrzem i nie przepłacaj za prąd. Oczyszczacz powietrza zużywa jedynie 28 W przy maksymalnym wykorzystaniu mocy, czyli mniej niż tradycyjna żarówka.
echnologia AeraSense skanuje powietrze 1000 razy na sekundę, aby wykryć zanieczyszczenia. Raportuje jakość powietrza w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu lub w aplikacji. W trybie automatycznym urządzenie wybiera odpowiednią prędkość, aby zareagować kiedy zajdzie potrzeba..
Sparuj oczyszczacz powietrza z aplikacją Air+, aby monitorować jakość powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz. Możesz zdalnie sterować urządzeniem za pomocą pilota i poleceń głosowych za pośrednictwem Google i Alexa. Wybierz wykorzystujący sztuczną inteligencję tryb Auto+, który dostosowuje się do Twoich nawyków, minimalizując hałas i zużycie energii.
Wybierz opcję Fresh Wake-up, aby powoli zwiększać prędkość oczyszczania, zanim usłyszysz dźwięk budzika, a wieczorem opcję Fresh Bedtime, dzięki której pomieszczenie zostanie dokładnie oczyszczone, zanim pójdziesz spać przy ciepłym nocnym świetle.
Specyfikacja ogólna
Dane techniczne
Wydajność
Parametry użytkowe
Zabezpieczenie
Energooszczędność
Konserwacja
Zgodność
Waga i wymiary
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.