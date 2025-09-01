Wyszukiwane terminy

      PureProtect Quiet serii 2200 Inteligentny oczyszczacz powietrza

      AC2220/10

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Nasz najcichszy oczyszczacz. Czyste powietrze, wyjątkowo cicho.

      Ciesz się czystym i zdrowym powietrzem w domu dzięki naszemu najcichszemu oczyszczaczowi powietrza, który usuwa 99,97% alergenów i zanieczyszczeń w ciągu kilku minut przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki eleganckiemu wyglądowi oraz inteligentnej aplikacji, idealnie komponuje się z Twoim domem i stylem życia.

      Nasz najcichszy oczyszczacz. Czyste powietrze, wyjątkowo cicho.

      Skutecznie wychwytuje alergeny i zanieczyszczenia.

      • Oczyszcza pomieszczenia do 109 m2
      • Nasz najcichszy oczyszczacz
      • Żywotność filtra: 3 lata (5)
      • Wydajna filtracja 420 m3/godz. (CADR) (1)
      • Filtry: NanoProtect HEPA, węglowy
      Dokładne oczyszczanie pomieszczeń do 109 m2

      Dokładne oczyszczanie pomieszczeń do 109 m2

      Dzięki wydajnej filtracji na poziomie 420 m3/godz. (CADR)(1) może z łatwością oczyścić pomieszczenia o powierzchni do 109 m2. Pomieszczenie o powierzchni 20 m2 czyści w mniej niż 7 minut(2).

      Najcichszy oczyszczacz powietrza stworzony z myślą o cichym działaniu

      Najcichszy oczyszczacz powietrza stworzony z myślą o cichym działaniu

      Poznaj nasz najcichszy oczyszczacz z technologią SilentWings. Zainspirowana cichym lotem sowy konstrukcja łopatek wentylatora zapewnia oczyszczanie z natężeniem dźwięku na poziomie zaledwie 13 dB(A).

      3-warstwowy filtr HEPA wychwytuje 99,97% najmniejszych cząsteczek (4)

      3-warstwowy filtr HEPA wychwytuje 99,97% najmniejszych cząsteczek (4)

      3-warstwowy system filtracji złożony z filtra wstępnego, filtra NanoProtect HEPA i filtra z węglem aktywnym wychwytuje 99,97% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona(4), czyli mniejszych niż najmniejszy znany wirus!

      Filtr o długiej żywotności 3 lat (5)

      Filtr o długiej żywotności 3 lat (5)

      Oryginalne filtry zapewniają optymalną wydajność przez okres 3 lat(5),

      Stwórz kojący pokój dla dzieci z oczyszczonym powietrzem oraz lampką nocną

      Stwórz kojący pokój dla dzieci z oczyszczonym powietrzem oraz lampką nocną

      Wybierz harmonogram „Rutyna snu” dla dzieci, aby dokładnie oczyścić powietrze przed pójściem dziecka spać. Urządzenie przełączy się wtedy w cichy tryb snu, a delikatne światło nocne pozostanie włączone. Dzięki temu maluchy będą czuły się bezpiecznie w ciemności.

      Wychwytuje 99,99% alergenów z kurzu, pyłków i sierści

      Wychwytuje 99,99% alergenów z kurzu, pyłków i sierści

      Ochrona alergików przez cały dzień. Usuwa 99,99% roztoczy, pyłków, sierści i zarodników pleśni(6) — będących czynnikami wywołującymi objawy alergii lub kataru siennego(7). Ma certyfikat ECARF.

      Skutecznie wychwytuje z powietrza wirusy i bakterie

      Skutecznie wychwytuje z powietrza wirusy i bakterie

      Usuwa 99,9% wirusów i bakterii unoszących się w powietrzu. Przetestowano w niezależnym laboratorium w celu wyeliminowania wirusa grypy H1N1(8) i bakterii gronkowca(9).

      Wychwytuje nieprzyjemne zapachy i gazy

      Wychwytuje nieprzyjemne zapachy i gazy

      Warstwa węgla aktywnego wychwytuje nieprzyjemne zapachy i usuwa ponad 95% substancji zanieczyszczających powietrze w pomieszczeniach(10): NO2 z zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych, toluen lub LZO z farb, detergentów i mebli. Bezpieczeństwo i skuteczność: nie emituje jonów, chemikaliów ani ozonu.

      Niższe zużycie energii niż tradycyjna żarówka

      Niższe zużycie energii niż tradycyjna żarówka

      Ciesz się czystszym powietrzem i nie przepłacaj za prąd. Oczyszczacz powietrza zużywa jedynie 28 W przy maksymalnym wykorzystaniu mocy, czyli mniej niż tradycyjna żarówka.

      Wykrywa jakość powietrza dostosowując swoje działanie

      Wykrywa jakość powietrza dostosowując swoje działanie

      echnologia AeraSense skanuje powietrze 1000 razy na sekundę, aby wykryć zanieczyszczenia. Raportuje jakość powietrza w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu lub w aplikacji. W trybie automatycznym urządzenie wybiera odpowiednią prędkość, aby zareagować kiedy zajdzie potrzeba..

      Steruj urządzeniem w dowolnym miejscu za pomocą aplikacji Philips Air+

      Steruj urządzeniem w dowolnym miejscu za pomocą aplikacji Philips Air+

      Sparuj oczyszczacz powietrza z aplikacją Air+, aby monitorować jakość powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz. Możesz zdalnie sterować urządzeniem za pomocą pilota i poleceń głosowych za pośrednictwem Google i Alexa. Wybierz wykorzystujący sztuczną inteligencję tryb Auto+, który dostosowuje się do Twoich nawyków, minimalizując hałas i zużycie energii.

      Zasypiaj i budź się w otoczeniu świeżego, czystego powietrza

      Zasypiaj i budź się w otoczeniu świeżego, czystego powietrza

      Wybierz opcję Fresh Wake-up, aby powoli zwiększać prędkość oczyszczania, zanim usłyszysz dźwięk budzika, a wieczorem opcję Fresh Bedtime, dzięki której pomieszczenie zostanie dokładnie oczyszczone, zanim pójdziesz spać przy ciepłym nocnym świetle.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Kolor
        Arctic White
        Łączność z Internetem
        Tak (Air + aplikacja)
        Sterowanie głosowe
        Tak (Alexa, Google Home)

      • Dane techniczne

        Maksimum mocy
        28 W
        Czujniki jakości powietrza
        PM2.5
        Min. poziom dźwięku
        13 dB
        Maks. poziom dźwięku
        45 dB

      • Wydajność

        CADR (Współczynnik dostarczania czystego powietrza) (cząsteczka, GB/T)
        420 m3/godz.
        Warstwy filtrujące
        Filtr HEPA i węglowy, filtr wstępny
        Filtracja cząsteczek stałych
        99,97% przy 0,003 mikrona
        Maksymalna powierzchnia pomieszczenia
        109 m2

      • Parametry użytkowe

        Długość przewodu
        1,5 m
        Kreator planowania
        Tak (w aplikacji)
        Tryb automatyczny
        Tak
        Tryb nocny
        Tak
        Ustawienia prędkości
        Tak (5 poziomów)
        Automatyczne przyciemnianie wyświetlacza
        Tak
        Nastrojowe oświetlenie nocne
        Tak
        Informacje o jakości powietrza
        Kolorowy pierścień, numerycznie
        Zalecana wymiana filtra
        3 lata

      • Zabezpieczenie

        Blokada rodzicielska
        Tak

      • Energooszczędność

        Napięcie
        100–240 V

      • Konserwacja

        Serwis
        2 lata gwarancji

      • Zgodność

        Akcesoria w zestawie 1
        FY2200/30

      • Waga i wymiary

        Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.)
        48,6 × 28,0 × 28,0 cm
        Waga produktu
        4,1 kg
        Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.)
        54,0 × 34,8 × 34,8 cm
        Waga wraz z opakowaniem
        5,72 kg

      • (1) CADR jest testowany przez niezależne certyfikowane laboratorium zgodnie z normą GB/T18801-2022
      • (2) Obliczono zgodnie ze standardem NRCC-54013.
      • (3) Ciśnienie akustyczne, IEC 60704, odległość 1,5 m.
      • (4) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano zgodnie z normą DIN71460 (aerozole NaCl 0,003 um i 0,3 um, instytut iUTA).
      • (5) Obliczona średnia. Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.
      • (6) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano z użyciem roztoczy, pyłków brzozy i sierści kotów, zgodnie z metodą SOP 350.003 australijskiego instytutu OFI
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, J. Bousquet i ok. 50 innych liderów opinii, Allergy 2008: 63 (dodatek 86): str. 8-160
      • (8) Test prędkości redukcji drobnoustrojów przeprowadzony przez zewnętrzne laboratorium na przykładzie grypy (H1N1) w komorze testowej o pojemności 30 m3 (tryb turbo, 60 minut)
      • (9) Przetestowano zgodnie z normą GB21551.3-2010 w niezależnym laboratorium na przykładzie bakterii S. Albus w komorze testowej o pojemności 30 m3 (tryb turbo, 60 minut)
      • (10) Przetestowano w niezależnym laboratorium GMT zgodnie z normą GB/T 18801-2022 (TVOC, toluen i NO2; pomieszczenie o powierzchni 30 m3, tryb Turbo, 60 minut).

