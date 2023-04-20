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  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
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  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
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  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
  • Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie

Produkcja zakończona

SatinShave AdvancedGolarka elektryczna - na sucho i na mokro

BRL130/00

4.2
| (92) Opinie | 82% poleca ten produkt
Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie
Korzystaj z dokładnego, a jednocześnie delikatnego golenia nóg i ciała. Golarka damska SatinShave Advanced zapewnia gładkie golenie — nawet pod prysznicem lub w wannie. Uzyskaj gładką skórę bez podrażnień w prosty i wygodny sposób.
Poznaj wszystkie korzyści

Płynny ruch po skórze zapewniający delikatne golenie

  • Golarka z pojedynczą siateczką

  • Ładowanie w 8 godz.

  • 1 akcesorium

Ruchoma siateczka zapewnia równomierne golenie

Ruchoma siateczka zapewnia równomierne golenie

Ruchoma siateczka przesuwa się po nierównościach i zaokrągleniach w naturalny sposób, zachowując bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia równomiernego golenia.

Trymer z perłowymi ząbkami zapobiega skaleczeniom

Trymer z perłowymi ząbkami zapobiega skaleczeniom

Trymery z zaokrąglonymi perłowymi ząbkami znajduje się przed i za siateczką golącą. Dzięki niemu golarka płynnie przesuwa się po skórze, zabezpieczając ją przed skaleczeniami.

Pierwszy depilator z ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w naturalny i precyzyjny sposób przesuwać urządzenie po całym ciele.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

92

Opinie

82%

poleca ten produkt

20/04/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo wygodny w użyciu

Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .

Zalety

Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd

Wady

Drogie części wymienne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

26/10/2022

Polska

Polska

Polecam

Uchwyt depilatora jest dobrze wyprofilowany a trymer posiada zaokrąglone ząbki, więc nie ma opcji, żeby się skaleczyć. Lubię go używać zarówno na sucho jak i mokro.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

25/10/2022

Polska

Polska

skuteczne działanie

golorka ma ruchomą siateczkę, więc goli bardzo równomiernie, ząbki nie kaleczą skóry i co ważne dla , mnie można używać jej zarówno na sucho jak i mokro.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie