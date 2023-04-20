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Produkcja zakończona
Golarka z pojedynczą siateczką
Ładowanie w 8 godz.
4 akcesoria
Ruchoma siateczka przesuwa się po nierównościach i zaokrągleniach w naturalny sposób, zachowując bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia równomiernego golenia.
Trymery z zaokrąglonymi perłowymi ząbkami znajduje się przed i za siateczką golącą. Dzięki niemu golarka płynnie przesuwa się po skórze, zabezpieczając ją przed skaleczeniami.
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w naturalny i precyzyjny sposób przesuwać urządzenie po całym ciele.
Nagrody
4.2
z 5
92
Opinie
82%
poleca ten produkt
Ariane89
20/04/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo wygodny w użyciu
Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .
Zalety
Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd
Wady
Drogie części wymienne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
SabinaPszkit
26/10/2022
Polska
Polecam
Uchwyt depilatora jest dobrze wyprofilowany a trymer posiada zaokrąglone ząbki, więc nie ma opcji, żeby się skaleczyć. Lubię go używać zarówno na sucho jak i mokro.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
fiona11
25/10/2022
Polska
skuteczne działanie
golorka ma ruchomą siateczkę, więc goli bardzo równomiernie, ząbki nie kaleczą skóry i co ważne dla , mnie można używać jej zarówno na sucho jak i mokro.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro