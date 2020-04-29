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Produkcja zakończona
BT6900A/00
Muzyka nigdy się nie kończy
Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.
10 W, 10 godz.
Daleki zasięg łączności Bluetooth
Wodoodporna konstrukcja odporna na pył
Opcja szybkiego ładowania
Ładowanie głośników zajmuje z reguły dużo czasu. Głośnik EverPlay zapewnia opcję szybkiego ładowania, dzięki czemu ładowanie trwa trzy razy krócej niż w przypadku tradycyjnego zasilacza USB. Korzystając z zasilacza szybkiego ładowania Qualcomm (do nabycia oddzielnie), stosowanego powszechnie w przypadku nowych telefonów z systemem Android, można znacznie skrócić czas ładowania.
Głośnik EverPlay jest wyjątkowo wytrzymały oraz odporny na pył, wstrząsy i wodę. Pył nie zakłóci działania tego głośnika. Zniesie on także 30-minutowe zanurzenie w wodzie na głębokość 1 metra. Oznacza to, że słuchanie muzyki pod prysznicem, w deszczu, a nawet wrzucenie go do zbiornika wodnego nie spowoduje jego uszkodzenia. W związku z otrzymaniem oznaczenia odporności na wstrząsy produkt ten był testowany w „komnacie tortur”, gdzie przeszedł testy odpowiadające pięcioletniemu użytkowaniu. Głośnik EverPlay cechuje naprawdę trwała konstrukcja!
Wreszcie pojawił się na rynku głośnik Bluetooth zapewniający prosty i czytelny sposób sprawdzania, ile energii pozostało. W głośnikach EverPlay wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Zalety
Dobra jakość dźwięku
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-10-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Zalety
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data użycia 2019-11-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data użycia 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless