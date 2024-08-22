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Pokrywa tacki ociekowej

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Pokrywa tacki ociekowej

CP0509

Pokrywa tacki ociekowej

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Wytrzymała pokrywa tacki ociekowej zapewniająca stabilną podstawę dla filiżanek. Zgodna z modelami PicoBaristo (z serii SM) i Philips 5000.

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  • 22 August 2024

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