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Pokrywa tacki ociekowej
Produkcja zakończona
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CP0509
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Wytrzymała pokrywa tacki ociekowej zapewniająca stabilną podstawę dla filiżanek. Zgodna z modelami PicoBaristo (z serii SM) i Philips 5000.
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