5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Kawa
Wszystkie serie
Pojemnik na mleko
Obsługa klienta
CP9008
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Karafka do mleka przeznaczona do ekspresu do kawy. Przezroczysty materiał ułatwia kontrolowanie poziomu mleka. Zamów dodatkowy pojemnik tutaj — gdy jeden będzie wymagał umycia, możesz korzystać z drugiego!
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!