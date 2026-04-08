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Pojemnik na mleko

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Pojemnik na mleko

CP9008

Pojemnik na mleko

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Instrukcje oraz dokumentacja

Karafka do mleka przeznaczona do ekspresu do kawy. Przezroczysty materiał ułatwia kontrolowanie poziomu mleka. Zamów dodatkowy pojemnik tutaj — gdy jeden będzie wymagał umycia, możesz korzystać z drugiego!

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  • 8 April 2026

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