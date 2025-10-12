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Produkcja zakończona

Dzbanek termiczny

CP9209

Dzbanek termiczny
Ten dzbanek termiczny zbiera kawę przygotowaną za pomocą ekspresu do kawy. Gwarantuje zachowanie smaku i odpowiedniej temperatury kawy. Jest zgodny z urządzeniami Philips Café Gaia.
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Café Gaia

Café Gaia
Ekspres do kawy

HD7544/20

Café Gaia

Café Gaia
Ekspres przelewowy do kawy, dzbanek termiczny

HD7546/20

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Dzbanek termiczny

  • Café Gaia

  • Czarny

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