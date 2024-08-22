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Dzbanek termiczny

CP9209

Dzbanek termiczny

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Ten dzbanek termiczny zbiera kawę przygotowaną za pomocą ekspresu do kawy. Gwarantuje zachowanie smaku i odpowiedniej temperatury kawy. Jest zgodny z urządzeniami Philips Café Gaia.

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  • 22 August 2024

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