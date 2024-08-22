5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Kawa
Wszystkie serie
Dzbanek termiczny
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
CP9209
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Ten dzbanek termiczny zbiera kawę przygotowaną za pomocą ekspresu do kawy. Gwarantuje zachowanie smaku i odpowiedniej temperatury kawy. Jest zgodny z urządzeniami Philips Café Gaia.
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!