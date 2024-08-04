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4 rodzaje kaw
LatteGo
Chromowana czerń
Cztery popularne przepisy na kawę z idealną pianką - od klasycznego espresso przez tradycyjną czarną kawę po cappuccino. Automatyczny ekspres z perfekcyjnym aromatem i temperaturą. Możliwość przygotowania również wody na herbatę.
LatteGo to najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka składający się z 2 części, bez rurek - umyjesz w 10 sekund* pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Ekspres do latte nie wymaga skomplikowanego czyszczenia automatycznego. Prosty i higieniczny.
Automatyczny ekspres do kawy przypomina o konieczności wymiany filtra AquaClean, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą. Łatwe czyszczenie ekspresu bez trudnych procedur.
4.2
z 5
23
Opinie
90%
poleca ten produkt
Sima66
04/08/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu
Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Obrázek
05/06/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
super kombinace možností kávy
Budu se snažit o co nejkvalitnější údržbu přístroje , jelikož jej chci užívat co nejdéle , protože dle mne je zde optimální poměr " cena/výkon".
Zalety
dělá výbornou kávičku , luxusně se čistí při používání mléka, vypadá krásně
Wady
žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
MakyGaja
07/11/2023
Česká republika
Stmelovaní kolektivu u vynikající kávy
Kávovar je úžasný, skvělý, báječný a moc hezký. Skvělá káva nám v práci udělá nejlepší atmosféru a jedeme na plný obrátky.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).
W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.