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  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

Seria 2300W pełni automatyczny ekspres do kawy

EP2336/40

4.2
| (23) Opinie | 90% poleca ten produkt
Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
Cztery gorące i orzeźwiające napoje za jednym dotknięciem — idealna pianka, aromat i temperatura. System LatteGo automatycznie przygotuje jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do kawy z mlekiem, przy czym jest łatwy w montażu i można go umyć pod bieżącą wodą w zaledwie 10 sekund*.
Poznaj wszystkie korzyści

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*

Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

  • 4 rodzaje kaw

  • LatteGo

  • Chromowana czerń

Ciesz się przygotowywaniem czterech napojów za jednym dotknięciem

Ciesz się przygotowywaniem czterech napojów za jednym dotknięciem

Cztery popularne przepisy na kawę z idealną pianką - od klasycznego espresso przez tradycyjną czarną kawę po cappuccino. Automatyczny ekspres z perfekcyjnym aromatem i temperaturą. Możliwość przygotowania również wody na herbatę.

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka: dwa elementy, brak rurki

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka: dwa elementy, brak rurki

LatteGo to najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka składający się z 2 części, bez rurek - umyjesz w 10 sekund* pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Ekspres do latte nie wymaga skomplikowanego czyszczenia automatycznego. Prosty i higieniczny.

Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Automatyczny ekspres do kawy przypomina o konieczności wymiany filtra AquaClean, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą. Łatwe czyszczenie ekspresu bez trudnych procedur.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

23

Opinie

90%

poleca ten produkt

04/08/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu

Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

05/06/2024

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

super kombinace možností kávy

Budu se snažit o co nejkvalitnější údržbu přístroje , jelikož jej chci užívat co nejdéle , protože dle mne je zde optimální poměr " cena/výkon".

Zalety

dělá výbornou kávičku , luxusně se čistí při používání mléka, vypadá krásně

Wady

žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

07/11/2023

Česká republika

Česká republika

Stmelovaní kolektivu u vynikající kávy

Kávovar je úžasný, skvělý, báječný a moc hezký. Skvělá káva nám v práci udělá nejlepší atmosféru a jedeme na plný obrátky.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

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Przypisy

  1. Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).

  2. W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.