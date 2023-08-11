    Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

      Seria 3300 W pełni automatyczny ekspres do kawy

      EP3341/50

      Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

      Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem — idealna pianka, aromat i temperatura. System LatteGo automatycznie przygotuje jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do kawy, przy czym jest łatwy w montażu i można go umyć pod bieżącą wodą w zaledwie 10 sekund*.

      Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

      LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*

      • 6 rodzajów napojów
      • LatteGo
      • Błyszczący czarny
      Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem

      Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem

      Ciesz się 5 popularnymi przepisami na kawę, od klasycznego espresso, czarnej kawy, cappuccino, latte macchiato, po orzeźwiającą kawę mrożoną. Wszystkie z idealną pianką, aromatem i temperaturą. Dostępna jest również gorąca woda na herbatę. Nasz unikalny system parzenia doskonale wydobywa smak ziaren przy wolniejszym przepływie i niższej temperaturze. Po dodaniu kostek lodu do swojego napoju możesz cieszyć się pyszną mrożoną kawą.

      O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.

      O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.

      Cicho przygotuj aromatyczną kawę dzięki naszej wiodącej w branży technologii SilentBrew, która wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, aby zapewnić przyjemne doznania podczas parzenia kawy. Certyfikowany przez Quiet Mark.

      Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

      Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

      Automatyczny ekspres do kawy przypomina o konieczności wymiany filtra AquaClean, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą. Łatwe czyszczenie ekspresu bez trudnych procedur.

      Bogactwo smaku dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu

      Bogactwo smaku dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu

      Wydobądź pełnię smaku kawy dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu. Solidny, ceramiczny młynek jest wyposażony w 12 ustawień mielenia — od drobnego pyłu do grubych kawałków ziaren.

      Jedwabiście gładka i gęsta pianka dzięki systemowi LatteGo umożliwiającemu spienianie różnych rodzajów mleka

      Jedwabiście gładka i gęsta pianka dzięki systemowi LatteGo umożliwiającemu spienianie różnych rodzajów mleka

      Dzięki technologii cyklonicznego spieniania system LatteGo — za jednym dotknięciem — automatycznie zamieni nawet ulubione roślinne zamienniki mleka w jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do Twojej kawy.

      Łatwy wybór ulubionej kawy i jej personalizacja

      Łatwy wybór ulubionej kawy i jej personalizacja

      W łatwy sposób wybieraj ulubione napoje dzięki nowoczesnemu ekranowi dotykowemu z kolorowymi ikonami. Dostosuj kawę tak, by odpowiadała Twoim preferencjom, za pomocą funkcji Moja Kawa: wybierz moc kawy, jej ilość oraz preferowany stopień spienienia mleka.

      Znajdź inspirację i pomoc w naszej aplikacji

      Znajdź inspirację i pomoc w naszej aplikacji

      Doskonały smak i aromat kawy ze świeżo zmielonych ziaren dostępny za jednym dotknięciem. Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju kawy.

      LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka: 2 części, bez rurki

      LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka: 2 części, bez rurki

      LatteGo to najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka, który składa się z dwóch elementów i nie zawiera żadnych rurek. Dzięki temu można go wyczyścić pod kranem w zaledwie 10 sekund lub w zmywarce . Firma Philips nie oferuje automatycznego czyszczenia, ponieważ i tak wymaga czyszczenia uzupełniającego.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Źródło kawy
        Świeże ziarna
        Zaangażowanie użytkownika
        Dotknięcie przycisku
        Typ produktu
        W pełni automatyczny ekspres do kawy
        Napoje
        Espresso, kawa, cappuccino, latte macchiato, kawa mrożona, gorąca woda
        Wstępnie zaprogramowane napoje
        5
        Liczba porcji
        2
        Ciśnienie
        15 barów
        Wbudowany młynek
        Tak
        Ustawienia młynka
        12
        Pojemność pojemnika na ziarna
        275 g
        Spienianie mleka
        Tak
        System spieniania mleka
        LatteGo
        Pojemnik na mleko
        0,26 l
        Pojemność zbiornika wody
        1,8 l
        Profile
        Nie
        Materiał podstawowy
        Plastik
        Materiał dodatkowy
        Metal
        Technologia
        Ciche parzenie kawy, LatteGo
        Interfejs
        Intuicyjny ekran dotykowy
        Gwarancja
        2 lata
        Łączność WiFi
        Nie
        Części, które można myć w zmywarce
        Tak

      • Dane techniczne

        Klasa efektywności energetycznej
        Klasa A
        Moc
        1500 W
        Napięcie
        230 V
        Częstotliwość
        50 Hz
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1

      • Zabezpieczenie

        Automatyczne wyłączanie na czas
        Tak
        Certyfikat bezpieczeństwa
        Tak

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        371 mm
        Szerokość produktu
        246 mm
        Wysokość produktu
        433 mm
        Waga produktu
        8 kg
        Długość opakowania
        491,5 mm
        Szerokość opakowania
        287,5 mm
        Wysokość opakowania
        487 mm
        Waga opakowania
        10,0–12,3 kg

      • Zgodność

        Akcesoria w zestawie 1
        Filtr AquaClean
        Akcesoria w zestawie 5
        Pokrywka pojemnika LatteGo
        Powiązane akcesoria 1
        • Tabletki do usuwania oleju kawowego
        • Pasek do sprawdzania twardości wody
        Powiązane akcesoria 2
        Odkamieniacz do ekspresów do kawy
        Powiązane akcesoria 3
        Szczoteczka do czyszczenia
        Powiązane akcesoria 4
        Smar firmy Philips do bloku zaparzającego
        Powiązane akcesoria 5
        Miarka

      • Trwałość

        Instrukcja obsługi
        Papier w ponad 75% z recyklingu
        Opakowanie
        Materiały w ponad 95% z recyklingu

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Rumunia

      • Energooszczędność

        Pobór mocy w trybie gotowości
        0,2 W
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        nie dot.
        Pobór mocy w trybie gotowości przy podłączeniu do sieci
        nie dot.
        Okres przed automatycznym przełączeniem w tryb gotowości
        30 min
        Standard pomiaru
        EN 50564:2011

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • * Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).
      • **W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.

