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Seria 3300 W pełni automatyczny ekspres do kawy
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EP3347/90
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EP2331/10 EP3347/90 Quick Start Guide_General
User Manual Philips 2300 3300 Series Fully Automatic Espresso Machines
Wszystko (7)
W jaki sposób parzenie kawy mrożonej różni się od parzenia innych kaw za pomocą ekspresu Philips Espresso?
Czy mogę użyć innego filtra w ekspresie do kawy firmy Philips?
Czyszczenie i konserwacja ekspresu do kawy Philips
Jak usunąć kamień z ekspresu do kawy Philips?
Jak korzystać z tabletek do usuwania oleju kawowego Philips?
Pokrywa pojemnika na kawę mieloną
W pełni automatyczny ekspres do kawyBlok zaparzający
System spieniania mleka LatteGo
W pełni automatyczny ekspres do kawyTacka ociekowa
W pełni automatyczny ekspres do kawyPojemnik na fusy kawowe
W pełni automatyczny ekspres do kawyMetalowa pokrywka tacki ociekowej
Przednia osłona pojemnika na fusy kawowe
Zbiornik wody
Odkamieniacz do ekspresów do kawy
Tabletki odtłuszczające do bloku zaparzającego
Środek do czyszczenia obiegu mleka
Zestaw do konserwacji ekspresu z filtrami AquaClean
Akcesoria do konserwacjiAntywapienny filtr wody AquaClean
Akcesoria do konserwacji2x Antywapienny filtr wody AquaClean
Tacka ociekowa ekspresu do kawy Philips szybko napełnia się wodą
Temperatura kawy z ekspresu Philips jest zbyt niska
Spieniacz do mleka Philips LatteGo przecieka od spodu
Ekspres do kawy firmy Philips wyświetla komunikat „Empty coffee grounds container”, kiedy pojemnik jest już pusty
Ekspres do kawy Philips nie spienia dobrze mleka
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