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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
BRE700/00
BRE710/00
BRE740/10
BRE721/00
BRE715/00
BRE735/00
BRE224/00
BRE225/00
BRE245/00
BRE255/00
Ciało, twarz
Głowica przycinająca do ciała idealnie nadaje się do usuwania włosów na szybko w dowolnym miejscu. Głowica o szerokości 26 mm zapewnia szybkie i łatwe przycinanie w miejscach wymagających precyzji (np. palce u nóg, kolana).
Głowica przycinająca do twarzy idealnie nadaje się do usuwania włosów na szybko w dowolnym miejscu. Głowica 8 mm zapewnia szybkie i precyzyjne przycinanie na całej twarzy.
Ustawienia 2 i 4 mm umożliwiają uzyskanie dokładnie wybranej długości włosów. Wystarczy założyć nasadkę grzebieniową na głowicę przycinającą, aby uzyskać precyzyjny i symetryczny efekt.
4.9
z 5
25
Opinie
100%
poleca ten produkt
ewcia25
18/02/2015
Polska
świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
MamaKrzysia
16/02/2015
Polska
Świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
aszka
16/02/2015
Polska
Świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania