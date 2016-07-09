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  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

Produkcja zakończona

Shaver series 3000golarka elektryczna do golenia na sucho

HQ6920/16

4.8
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
Golarka elektryczna firmy Philips umożliwiająca dokładne i wygodne golenie jest dostępna w przystępnej cenie. Połączenie systemu Reflex Action z technologią Super Lift & Cut gwarantuje dokładne i wygodne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści

Ostrza CloseCut

Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Wymienne głowice

Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Genialne rozwiązanie dla mojego męża

dokładnie usuwa zarost,łatwa w użyciu,bateria długo wytrzymuje,estetycznie wygląda.dobra do użycia w domu jak i w podróży

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

skvělý holící strojek za dobrou cenu

Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.

Zalety

výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení

Wady

asi nic, opět bych kupoval něco podobného

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

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