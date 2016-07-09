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Produkcja zakończona
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
4.8
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Marek2016
09/07/2016
Polska
Bardzo dobra golarka
Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
kukusia81
15/05/2012
Polska
Genialne rozwiązanie dla mojego męża
dokładnie usuwa zarost,łatwa w użyciu,bateria długo wytrzymuje,estetycznie wygląda.dobra do użycia w domu jak i w podróży
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Manet.z
17/04/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
skvělý holící strojek za dobrou cenu
Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.
Zalety
výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení
Wady
asi nic, opět bych kupoval něco podobného
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení