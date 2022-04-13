5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Shaver series 3000 golarka elektryczna do golenia na sucho
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HQ6920/16
Idź do sklepu
Zarejestruj produkt
Zarejestruj produkt w ciągu 90 dni od zakupu i uzyskaj rozszerzoną gwarancję (warunki ofert mogą się różnić).
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Wszystko (2)
Gdzie znajduje się numer modelu / numer seryjny golarki firmy Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
głowice golące
Golarka Philips się nie ładuje