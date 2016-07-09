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  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna do golenia na sucho

HQ6970/33

4.5
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
Golarka elektryczna HQ6970 firmy Philips umożliwiająca dokładne i wygodne golenie jest dostępna w przystępnej cenie. Połączenie systemu Reflex Action z technologią Super Lift & Cut gwarantuje dokładne i wygodne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Ostrza CloseCut

Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

  • Głowice CloseCut, system Flex & Float

  • 30 min działania po 8 godz. ładowania

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Wymienne głowice

Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Polecam wszystkim

Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

05/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest bardzo uniwersalna

Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Poręczny i łatwy w użytkowaniu

Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 