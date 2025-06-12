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Power Flosser
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Philips Sonicare Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Irygator do jamy ustnej
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HX3333/23
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Instrukcja obsługi
Wszystko (3)
Jaka jest różnica między nasadkami irygatora Power Flosser?
Jak czyścić irygator Philips Sonicare Power Flosser?
Jaka jest różnica między nasadkami bezprzewodowego irygatora Power Flosser?
Nowość
Compact Flosser 1000Przewód USB-A do ładowania
Philips SonicarePrzewód USB-A do ładowania
Philips SonicareZasilacz USB-A
Urządzenie Philips Sonicare Power Flosser nie wytwarza strumienia wody
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