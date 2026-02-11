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  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
  • Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund

Philips Sonicare Philips Sonicare Compact Flosser 1000Irygator do jamy ustnej

HX3333/23

4.8
| (54) Opinie | 94% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Flosser: Light Blue, Toothbrush: White
Flosser: Light Blue, Toothbrush: White
Jasnoniebieski
Jasnoniebieski
Jasnopurpurowy
Jasnopurpurowy
Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund
Dzięki kompaktowemu urządzeniu Philips Sonicare Compact Flosser 1000 możesz bez wysiłku włączyć irygację jamy ustnej do codziennej rutyny. W ciągu 60 sekund usuwa do 99,9% płytki nazębnej* między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Jego składana konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do użytku w podróży.
Poznaj wszystkie korzyści

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach*

Prosta irygacja w zaledwie 60 sekund

  • Kompaktowa i przenośna konstrukcja

  • Delikatnie usuwa do 99,9% płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach*

  • Do 100% zdrowsze dziąsła w porównaniu z nitkowaniem**

  • 3 programy czyszczenia

  • 21 dni pracy akumulatora***

Delikatne, a przy tym skuteczne usuwanie płytki nazębnej

Delikatne, a przy tym skuteczne usuwanie płytki nazębnej

Kompaktowe urządzenie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 jest delikatne, skuteczne i gotowe do zabrania w dowolne miejsce. Usuwa do 99,9% płytki nazębnej* z przestrzeni międzyzębowych i wzdłuż linii dziąseł w zaledwie 60 sekund*.

Aż o 100% zdrowsze dziąsła w porównaniu z nicią dentystyczną**

Aż o 100% zdrowsze dziąsła w porównaniu z nicią dentystyczną**

Urządzenie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 jest nawet o 100% skuteczniejsze od nici dentystycznej w poprawie stanu dziąseł już po 4 tygodniach**.

Kompaktowa i przenośna konstrukcja

Kompaktowa i przenośna konstrukcja

Irygator jest kompaktowy i stworzony z myślą o podróży. Składany zbiornik na wodę o pojemności 200 ml nasuwa się na uchwyt, gdy jest pusty, co ułatwia przechowywanie w domu lub spakowanie do torby podczas podróży.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

54

Opinie

94%

poleca ten produkt

2

11/02/2026

Polska

Polska

wygodny, estetyczny, praktyczny

Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

10/02/2026

Polska

Polska

świetne urządzenie

Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

21/12/2025

Polska

Polska

Ten irygator odmieni Twój uśmiech

Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

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Przypisy

  1. W badaniu in vitro, rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych

  2. po 4 tygodniach, w porównaniu z nitkowaniem, z użyciem nasadki Standard

  3. na podstawie jednej 1-minutowej sesji irygacji dziennie