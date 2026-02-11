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Dostępne warianty
Kompaktowa i przenośna konstrukcja
Delikatnie usuwa do 99,9% płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach*
Do 100% zdrowsze dziąsła w porównaniu z nitkowaniem**
3 programy czyszczenia
21 dni pracy akumulatora***
Kompaktowe urządzenie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 jest delikatne, skuteczne i gotowe do zabrania w dowolne miejsce. Usuwa do 99,9% płytki nazębnej* z przestrzeni międzyzębowych i wzdłuż linii dziąseł w zaledwie 60 sekund*.
Urządzenie Philips Sonicare Compact Flosser 1000 jest nawet o 100% skuteczniejsze od nici dentystycznej w poprawie stanu dziąseł już po 4 tygodniach**.
Irygator jest kompaktowy i stworzony z myślą o podróży. Składany zbiornik na wodę o pojemności 200 ml nasuwa się na uchwyt, gdy jest pusty, co ułatwia przechowywanie w domu lub spakowanie do torby podczas podróży.
4.8
z 5
54
Opinie
94%
poleca ten produkt
Paulina Maria
11/02/2026
Polska
Część promocji
wygodny, estetyczny, praktyczny
Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Barbara H.
10/02/2026
Polska
Część promocji
świetne urządzenie
Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Agnieszka24241995
21/12/2025
Polska
Część promocji
Ten irygator odmieni Twój uśmiech
Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Przegląd ten został wykonany dla Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
W badaniu in vitro, rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
po 4 tygodniach, w porównaniu z nitkowaniem, z użyciem nasadki Standard
na podstawie jednej 1-minutowej sesji irygacji dziennie