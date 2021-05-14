Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Bielsze zęby. Delikatne działanie.
Bielsze zęby już po 1 tygodniu.
Technologia Sonicare
QuadPacer i SmarTimer
Wąska, ergonomiczna konstrukcja
14 dni pracy akumulatora
Bielsze zęby już po jednym tygodniu
Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu.*
Czujnik siły nacisku pomaga chronić zęby i dziąsła
Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.
Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer
Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.
Przełączaj między 2 ustawieniami intensywności
Przełączaj między 2 ustawieniami intensywności, aby sesja szczotkowania była dla Ciebie komfortowa.
Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie
Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.
Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikonka na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.
14 dni pracy akumulatora
Czas pracy akumulatora wynosi nawet 14 dni, dzięki czemu można używać urządzenia przez długi czas bez ładowania.
Nie zużywaj — używaj ponownie
Naszą ambicją w Philips jest zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest zminimalizowanie liczby zasilaczy, które wprowadzamy na rynek. Produkty te są dostarczane bez zasilacza, ponieważ zależy nam na ograniczeniu ilości odpadów elektronicznych.
Specyfikacja techniczna
Moc
Napięcie
DC5V
Dane techniczne
Czas pracy baterii
Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu
Akumulator
Akumulator (wielokrotne ładowanie)
Zużycie energii
Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W
Rodzaj baterii/akumulatora
Litowo-jonowy
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Niebieski
Serwis
Gwarancja
Dwuletnia ograniczona gwarancja
Łatwość użytkowania
Końcówki
Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
Wskaźnik akumulatora
Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora
Rączka
Wąska, ergonomiczna konstrukcja
Przypomnienie o wymianie końcówki
Przypomnienie o wymianie końcówki
Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki.
Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.
Świeci się ikona przypomnienia
w celu zapewnienia najlepszych rezultatów
Elementy zestawu
Rączka
1 serii 4100
Końcówki szczoteczki
1 W2 Optimal White
Ładowarka
1
Skuteczność czyszczenia
Wydajność
Bielsze zęby już po 1 tygodniu*
Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
Quadpacer i SmarTimer
Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła
Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk
Tryby
Clean
Precyzyjne czyszczenie na co dzień
2 poziomy intensywności
Wysoki
Niski
Technologia Smart Sensor
Przypomnienie o wymianie końcówki
Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki.
Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.
Czujnik siły nacisku
Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
