    • Bielsze zęby. Delikatne działanie. Bielsze zęby. Delikatne działanie. Bielsze zęby. Delikatne działanie.

      Philips Sonicare 4100 Series Szczoteczka soniczna

      HX3689/44

      Bielsze zęby. Delikatne działanie.

      Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.

      Bielsze zęby. Delikatne działanie.

      Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

      • Technologia Sonicare
      • QuadPacer i SmarTimer
      • Wąska, ergonomiczna konstrukcja
      • 14 dni pracy akumulatora
      Bielsze zęby już po jednym tygodniu

      Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu.*

      Czujnik siły nacisku pomaga chronić zęby i dziąsła

      Wbudowany czujnik nacisku automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.

      Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer

      Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.

      Przełączaj między 2 ustawieniami intensywności

      Przełączaj między 2 ustawieniami intensywności, aby sesja szczotkowania była dla Ciebie komfortowa.

      Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

      Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.

      Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów

      Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikonka na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

      14 dni pracy akumulatora

      Czas pracy akumulatora wynosi nawet 14 dni, dzięki czemu można używać urządzenia przez długi czas bez ładowania.

      Nie zużywaj — używaj ponownie

      Naszą ambicją w Philips jest zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest zminimalizowanie liczby zasilaczy, które wprowadzamy na rynek. Produkty te są dostarczane bez zasilacza, ponieważ zależy nam na ograniczeniu ilości odpadów elektronicznych.

      Specyfikacja techniczna

      • Moc

        Napięcie
        DC5V

      • Dane techniczne

        Czas pracy baterii
        Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu
        Akumulator
        Akumulator (wielokrotne ładowanie)
        Zużycie energii
        Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy

      • Stylistyka i wykończenie

        Kolor
        Fioletowy

      • Serwis

        Gwarancja
        Dwuletnia ograniczona gwarancja

      • Łatwość użytkowania

        Rączka
        Wąska, ergonomiczna konstrukcja
        Wskaźnik akumulatora
        Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora
        Końcówki
        Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
        Przypomnienie o wymianie końcówki
        • Przypomnienie o wymianie końcówki
        • Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki.
        • Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.
        • Świeci się ikona przypomnienia
        • w celu zapewnienia najlepszych rezultatów

      • Elementy zestawu

        Rączka
        1 serii 4100
        Końcówki szczoteczki
        1 W2 Optimal White
        Ładowarka
        1

      • Skuteczność czyszczenia

        Wydajność
        Bielsze zęby już po 1 tygodniu*
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        Quadpacer i SmarTimer
        Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła
        Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

      • Tryby

        Clean
        Precyzyjne czyszczenie na co dzień
        2 poziomy intensywności
        • Wysoki
        • Niski

      • Technologia Smart Sensor

        Przypomnienie o wymianie końcówki
        • Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki.
        • Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.
        Czujnik siły nacisku
        Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

      • Poszczególne wyniki mogą się różnić
      • * Na podstawie dostępnych danych
      • ** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym.

