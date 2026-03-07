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Technologia Quad Stream
Delikatnie usuwa do 99% płytki nazębnej spod linii dziąseł*
Nawet dwukrotnie skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej w porównaniu ze szczoteczkami do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych**
2 programy, 3 poziomy nacisku
40 dni pracy akumulatora****
Technologia Quad Stream, dzięki unikatowej końcówce w kształcie litery X, pozwala delikatnie objąć większy obszar przy mniejszym wysiłku. Delikatne, a jednocześnie skuteczne strumienie są precyzyjnie ukierunkowane tak, aby dotrzeć do miejsc niedostępnych przy samym szczotkowaniu — aż do zagłębień znajdujących się 6 mm poniżej linii dziąseł, gdzie może gromadzić się płytka nazębna — i z łatwością usuwają nawet 99% płytki nazębnej*.
Potwierdzona klinicznie lepsza kondycja dziąseł dzięki technologii Quad Stream. Bezprzewodowy irygator Sonicare Power Flosser 3000 jest nawet dwukrotnie skuteczniejszy w usuwaniu płytki nazębnej niż szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych**. Poprawia kondycję dziąseł już w 2 tygodnie**.
Łatwy w napełnianiu, wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 250 ml mieści wystarczającą ilość wody na pełną 60-sekundową sesję, a w trybie Głębokie czyszczenie nawet do 90 sekund. Nie musisz przerywać czyszczenia w połowie sesji, żeby go napełnić! Przed kolejnym użyciem odkręć zbiornik i napełnij go od góry lub po prostu skorzystaj z otworu do napełniania z boku. Po użyciu pozostaw otwór otwarty, aby ułatwić wyschnięcie.
4.5
z 5
170
Opinie
88%
poleca ten produkt
KingaM
07/03/2026
Polska
Część promocji
Szczerze polecam
Używam go regularnie od 1,5 miesiąca i różnica jest kolosalna. Przestrzenie międzyzębowe są idealnie doczyszczone, co wcześniej było dla wyzwaniem. Urządzenie jest lekkie i bardzo poręczne, co sprawia, że codzienna higiena to czysta przyjemność. Plus daję też za estetykę – prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Szczerze polecam ten model irygatora.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
MarysiaLnn
17/02/2026
Polska
Część promocji
Bardzo polecam!
Kupiłam ten irygator jako uzupełnienie szczoteczki sonicznej i to był strzał w dziesiątkę. Jest o wiele wygodniejszy i skuteczniejszy niż zwykła nić dentystyczna. Technologia Quad Stream (strumień w kształcie X) faktycznie obejmuje większą powierzchnię zęba, co przyspiesza czyszczenie. Urządzenie jest solidnie wykonane, czarny kolor wygląda bardzo elegancko w łazience, a dołączone etui super sprawdza się w podróży. Duży plus za brak kabla – bateria trzyma długo. Polecam każdemu!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Ana7171
22/01/2026
Polska
Część promocji
Bardzo dobry
Bardzo dobry irygator, świetnie czyści przestrzenie międzyzębowe, dobre ciśnienie wody, wygodny w użyciu
Zalety
Cichy, wygodny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
W badaniu laboratoryjnym, z użyciem nasadki Quad Stream, do 6 mm kieszeni przyzębia
Badanie w Stanach Zjednoczonych na próbie 372 osób w 2022 roku
z programem czyszczenia
na podstawie jednej 1-minutowej sesji irygacji dziennie
w badaniu in vitro, rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
w porównaniu z klasyczną końcówką, w badaniu laboratoryjnym; indywidualne rezultaty mogą się różnić
z programem głębokiego czyszczenia