ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Irygator do jamy ustnej

Obsługa klienta

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Irygator do jamy ustnej

HX3826/34

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Irygator do jamy ustnej

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 5.2 MB
  • 30 August 2023

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 655.2 kB
  • 17 December 2024

Części i akcesoria

Gwarancja i serwis

Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu

Rozwiązywanie problemów i naprawa

Napraw lub wymień uszkodzony produkt

Gwarancja

Zapoznaj się z zasadami gwarancji

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!