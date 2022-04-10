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  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
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  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
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  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
  • Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania

Produkcja zakończona

Philips Sonicare For KidsSzczoteczka soniczna

HX6311/07

4.8
| (143) Opinie | 95% poleca ten produkt
Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania
Philips Sonicare For Kids to elektryczna szczoteczka dla dzieci w wieku od 7 lat, która zapewnia najskuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej. Jest wyposażona w technologię soniczną, specjalne naklejki, które można spersonalizować, a także narzędzia edukacyjne, dzięki którym poprawne szczotkowanie zębów stanie się przyjemnym nawykiem na całe życie.
Poznaj wszystkie korzyści

Elektryczna szczoteczka do zębów dla dzieci

Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania

  • 2 poziomy intensywności

  • 1 końcówka (dla dzieci 7+)

  • 8 kolorowych naklejek

2 rozmiary końcówek (mała - dla dzieci 3+; standardowa - dla dzieci 7+)

2 rozmiary końcówek (mała - dla dzieci 3+; standardowa - dla dzieci 7+)

Do elektrycznej szczoteczki do zębów Philips Sonicare dołączane są główki szczoteczki w dwóch rozmiarach. Zostały one specjalnie zaprojektowane, aby delikatnie czyścić i chronić zęby na różnych etapach rozwoju dziecka.

KidTimer pomaga wydłużyć czas czyszczenia zębów

KidTimer pomaga wydłużyć czas czyszczenia zębów

Aby w naturalny sposób pomóc dzieciom nabrać właściwych nawyków, elektryczna szczoteczka powoli zwiększa czas szczotkowania przez okres 90 dni aż do osiągnięcia zalecanych przez dentystów 2 minut.

2 przyjazne dzieciom poziomy intensywności umożliwiają delikatne, skuteczne czyszczenie

2 przyjazne dzieciom poziomy intensywności umożliwiają delikatne, skuteczne czyszczenie

Dzięki dwóm przyjaznym dzieciom trybom intensywności szczoteczka wspomaga prawidłowe mycie zębów w każdym wieku: wolniejszy tryb jest przeznaczony dla młodszych dzieci, a szybszy dla dzieci starszych.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

143

Opinie

95%

poleca ten produkt

10/04/2022

Polska

Polska

swietna dla zbuntowanych chlopcow :)

Moj syn cierpi na ADHD i bardzo draznily go zwykle szczoteczki elektryczne, twierdzil ze pulsuje mu od nich mozg i wykrecal sie od mycia zabkow! Od zakupy sonicare myje zeby bez problemow:) Aplikacja rowniez zacheca go do zdobywania nowych nagrod. Polecam !

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX3411/01 Sonic electric toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX3411/01 Sonic electric toothbrush

17/06/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super szczoteczka

Bardzo dobry wybór, córka zadowolona. Kolorowe naklejki dodatkowo aplikacja ze stworkiem umila szczotkowanie ząbków.

Zalety

białe ząbki

Wady

brak bluetooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6311/07 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6311/07 Szczoteczka soniczna

21/08/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobrze myje zeby

Jest to druga szczoteczka którym używa moje drugie dziecko

Zalety

Bardzo dokładnie myje zeby

Wady

Nie stwierdziłam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6311/07 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6311/07 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

  2. Dociera w trudno dostępne miejsca

  3. Szczoteczka soniczna Philips Sonicare według badania przeprowadzonego wśród amerykańskich lekarzy dentystów posiadających dzieci w wieku 4–10 lat

  4. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie