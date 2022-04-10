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Produkcja zakończona
2 poziomy intensywności
1 końcówka (dla dzieci 7+)
8 kolorowych naklejek
Do elektrycznej szczoteczki do zębów Philips Sonicare dołączane są główki szczoteczki w dwóch rozmiarach. Zostały one specjalnie zaprojektowane, aby delikatnie czyścić i chronić zęby na różnych etapach rozwoju dziecka.
Aby w naturalny sposób pomóc dzieciom nabrać właściwych nawyków, elektryczna szczoteczka powoli zwiększa czas szczotkowania przez okres 90 dni aż do osiągnięcia zalecanych przez dentystów 2 minut.
Dzięki dwóm przyjaznym dzieciom trybom intensywności szczoteczka wspomaga prawidłowe mycie zębów w każdym wieku: wolniejszy tryb jest przeznaczony dla młodszych dzieci, a szybszy dla dzieci starszych.
4.8
z 5
143
Opinie
95%
poleca ten produkt
bejbicka90
10/04/2022
Polska
swietna dla zbuntowanych chlopcow :)
Moj syn cierpi na ADHD i bardzo draznily go zwykle szczoteczki elektryczne, twierdzil ze pulsuje mu od nich mozg i wykrecal sie od mycia zabkow! Od zakupy sonicare myje zeby bez problemow:) Aplikacja rowniez zacheca go do zdobywania nowych nagrod. Polecam !
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX3411/01 Sonic electric toothbrush
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX3411/01 Sonic electric toothbrush
Renulka
17/06/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super szczoteczka
Bardzo dobry wybór, córka zadowolona. Kolorowe naklejki dodatkowo aplikacja ze stworkiem umila szczotkowanie ząbków.
Zalety
białe ząbki
Wady
brak bluetooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6311/07 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6311/07 Szczoteczka soniczna
Lucyna
21/08/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobrze myje zeby
Jest to druga szczoteczka którym używa moje drugie dziecko
Zalety
Bardzo dokładnie myje zeby
Wady
Nie stwierdziłam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6311/07 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6311/07 Szczoteczka soniczna
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
Dociera w trudno dostępne miejsca
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare według badania przeprowadzonego wśród amerykańskich lekarzy dentystów posiadających dzieci w wieku 4–10 lat
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie