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Philips Sonicare For Kids Szczoteczka soniczna
Produkcja zakończona
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HX6311/07
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Instrukcja obsługi
Wszystko (18)
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje