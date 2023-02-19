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  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej
  • Lepsze usuwanie płytki nazębnej

Produkcja zakończona

Philips Sonicare EasyCleanSzczoteczka soniczna

HX6511/02

4.7
| (623) Opinie | 96% poleca ten produkt
Lepsze usuwanie płytki nazębnej
Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia, który zapewnia elektryczna szczoteczka Sonicare, pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Poznaj wszystkie korzyści

Doskonała szczoteczka Sonicare

Lepsze usuwanie płytki nazębnej

  • 1 program

  • 1 końcówka szczoteczki

Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby

Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby

Wyjątkowa, dynamiczna praca szczoteczki sonicznej Philips Sonicare pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Wygięta szyjka końcówki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów

Wygięta szyjka końcówki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów

Specjalnie wygięta szyjka końcówki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów i usuwanie płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc.

Potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i delikatność

Potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i delikatność

Philips Sonicare to delikatna szczoteczka elektryczna do aparatów nazębnych (główki szczoteczki zużywają się szybciej podczas stosowania z aparatem nazębnym). Jest też bezpieczna do stosowania po zabiegach dentystycznych (wypełnienie, korony, licówki) i w przypadku kieszonek dziąsłowych.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

623

Opinie

96%

poleca ten produkt

19/02/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Standardowa szoteczka bez udziwnień

Wszystko zgodne z oczekiwaniami - potrzebna była po prostu szczoteczka soniczna. Główki w rozsądnej cenie, użyteczne - tak jak podawane - przez 3 miesiące z małym dodatkiem. Plastik samej szczoteczki żółknie z czasem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna

26/10/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super

Produkt działa u mnie już ponad 2 lata; jest cichy a bateria przy szczotkowaniu 2x na dobę wytrzymuje kilka tygodni

Zalety

długi czas pracy na baterii

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna

28/04/2022

Polska

Polska

recenzja po 4 latach użytkowania

Szczoteczka zepsuła się po 4 latach użytkowania. Dziś kupiłem nową. Musiała zużyć się głowica, bo przy dotknięciu zębów główka szczoteczki przestawała oscylować. Widać taka jest mniej więcej trwałość produktu.

Zalety

dobrze czyści zęby, bateria trwała nawet po latach użytkowania

Wady

działa tylko 4 lata

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EasyClean HX6511/50 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)

  2. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż manualna szczoteczka