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Philips Sonicare EasyClean Szczoteczka soniczna
Produkcja zakończona
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HX6511/02
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Instrukcja obsługi
Wszystko (12)
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
C1 ProResultsKońcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się
Moja szczoteczka Sonicare wibruje z mniejszą mocą.
Szczoteczka do zębów Sonicare wydaje głośny dźwięk